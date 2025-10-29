Найден самый ужасный дефект AirPods Pro 3. У наушников лётная болезнь







Автор популярного блога BasicAppleGuy поделился необычным опытом с новыми AirPods Pro 3. Он выявил «лётную болезнь» у флагманских наушников Apple — они начинают громко свистеть во время перелётов.

По словам блогера, на высоте около 12 км один из наушников начал издавать пронзительный свист, будто активное шумоподавление сошло с ума. Причём на земле всё работало безупречно — отличное шумоподавление, удобная посадка и премиальное звучание. Но стоило взлететь, как левый наушник начал буквально «кричать в ухо», превращая полёт в испытание.Блогер отметил, что перед перелётом протестировал устройство и даже проверил посадку с помощью фирменного теста Apple — всё было идеально. Но на высоте давление, видимо, сыграло злую шутку: уплотнитель ослаб, из-за чего система шумоподавления начала вести себя странно. Каждый раз, когда он пытался поправить наушник, звук становился только хуже. Проблема повторилась и при повторном перелёте, даже после замены амбушюр на меньшие размеры.Позже автор обнаружил, что не один столкнулся с этой странностью. На Reddit есть целая ветка с обсуждением аналогичной проблемы. Пользователи описывают свист, вибрацию и скрежет, возникающие именно в самолётах. У всех общее только одно: левый наушник и включённое активное шумоподавление сводят AirPods Pro с ума.Apple пока не прокомментировала ситуацию и не признала наличие дефекта. Всем, кто собирается брать их в полёт — лучше подыскать другие наушники.