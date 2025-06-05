Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON

Олег

OZON


Два самых популярных маркетплейса в РФ — OZON и Wildberries — соревнуются между собой по количеству ПВЗ и самым низким ценам. Там действительно зачастую можно найти товары дешевле, чем в офлайне, но есть способ дополнительно снизить их стоимость.

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Один из них — попросить продавца о скидке. Некоторое время назад эта кнопка была доступна на карточке товара, но потом исчезла. Многие подумали, что OZON решил отказаться от этой опции. На самом деле она появилась вновь, просто спряталась туда, где ее сложно найти без подсказки. Если хотите воспользоваться:

  • Откройте нужный товар
  • Нажмите на серую мелкую строчку «Подробнее о цене»
  • Тапните на кнопку «Хочу скидку»
  • Выберите желаемую скидку 3 / 5 процентов либо…
  • Введите желаемую цену в строку
  • Отправьте запрос продавцу.
OZON

Теперь продавец рассмотрит ваше предложение и одобрит его либо отклонит. Обычно это происходит в течение 1-2 дней. Обратите внимание, что ввести самостоятельно можно не любую цену: маркетплейс позволяет попросить не более 35% скидки от текущего прайса. 

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Комментарии

tellurian
+2427
tellurian
Там же часто есть раздел с ценами в других магазинах.
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