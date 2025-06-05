Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON

Два самых популярных маркетплейса в РФ — OZON и Wildberries — соревнуются между собой по количеству ПВЗ и самым низким ценам. Там действительно зачастую можно найти товары дешевле, чем в офлайне, но есть способ дополнительно снизить их стоимость.
- Откройте нужный товар
- Нажмите на серую мелкую строчку «Подробнее о цене»
- Тапните на кнопку «Хочу скидку»
- Выберите желаемую скидку 3 / 5 процентов либо…
- Введите желаемую цену в строку
- Отправьте запрос продавцу.
Теперь продавец рассмотрит ваше предложение и одобрит его либо отклонит. Обычно это происходит в течение 1-2 дней. Обратите внимание, что ввести самостоятельно можно не любую цену: маркетплейс позволяет попросить не более 35% скидки от текущего прайса.