Найден скрытый способ получить скидку 35% на любой товар OZON



Два самых популярных маркетплейса в РФ — Два самых популярных маркетплейса в РФ — OZON Wildberries — соревнуются между собой по количеству ПВЗ и самым низким ценам. Там действительно зачастую можно найти товары дешевле, чем в офлайне, но есть способ дополнительно снизить их стоимость. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Откройте нужный товар

Нажмите на серую мелкую строчку «Подробнее о цене»

Тапните на кнопку «Хочу скидку»

Выберите желаемую скидку 3 / 5 процентов либо…

Введите желаемую цену в строку

Отправьте запрос продавцу.

Один из них — попросить продавца о скидке. Некоторое время назад эта кнопка была доступна на карточке товара, но потом исчезла. Многие подумали, что OZON решил отказаться от этой опции. На самом деле она появилась вновь, просто спряталась туда, где ее сложно найти без подсказки. Если хотите воспользоваться:Теперь продавец рассмотрит ваше предложение и одобрит его либо отклонит. Обычно это происходит в течение 1-2 дней. Обратите внимание, что ввести самостоятельно можно не любую цену: маркетплейс позволяет попросить не более 35% скидки от текущего прайса.