Найден способ бесплатно и легально активировать Windows и Office

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Мало кому известно, что Microsoft позволяет системным администраторам и тестировщикам активировать Windows 10 и набор программ Office без необходимости покупать лицензионные ключи. Это довольно просто, но с начала августа в процесс активации были внесены некоторые изменения.Как активировать Windows и Office:Нажмите на меню «Пуск» правой кнопкой мыши и запустите «Терминал» с правами администратор. В открывшемся окне впишите командуПоявится несколько опций:Нажмите 1, если хотите активировать Windows навсегда или 2, если вам нужна вечная активация Office. Если выбрать 3, Windows активируется до 2038 года, а если 4 — на полгода разом активируются Windows и Office.Сразу после этого нужный продукт будет активирован. Более того, вы сможете проапгрейдить компьютер до Windows 11, ключ активации будет подхвачен и вы бесплатно и легально получите активацию новой операционной системы.