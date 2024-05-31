Найден способ экономить 15% от стоимости поездок на такси

«Яндекс» предложил пользователям сервиса «Яндекс Пэй» выбрать повышенные категории кэшбэка на июнь, и среди них есть парочка довольно выгодных. В частности, можно выбрать 15-процентный кэшбэк за поездки на такси «Яндекс Go» с любым тарифом при оплате картой «Яндекс Пэй». Карта виртуальная, завести её можно в одноимённом приложении.Также предложен 5-процентный кэшбэк на покупки в супермаркетах. К супермаркетам относится большая часть магазинов, торгующих продуктами питания.Есть и довольно странное спецпредложение — скидка 50% на доставку через «Яндекс Еду». Можно подумать, что заказы с «Яндекс Еды» будут обходиться вдвое дешевле при оплате картой «Яндекс Пэй», но это не так — будет снижена лишь плата за доставку, которая и без того не особо высокая, а в некоторых случаях и вовсе отсутствует (например, при покупке на определённую сумму).В отличие от некоторых банков (например, «Тинькофф» и «Сбера»), категории кэшбэка в «Яндекс Пэе» не персонализированные, а одинаковые для всех пользователей. Они меняются каждый месяц, выбирать их нужно вручную из списка предложенных. Кэшбэк начисляется не рублями, а баллами, которые можно тратить в сервисах «Яндекса» (например, на покупки в «Яндекс Маркете» или на поездки в такси).