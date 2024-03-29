Найден способ экономить 30% от стоимости поездки в «Яндекс Go»



Компания «Яндекс» добавила новую опцию в свой сервис Go. Она позволяет существенно экономить на поездках практически без потери времени.



Речь идет о возможности разделить междугороднюю поездку с попутчиками. Всего в легковое авто можно взять до трех человек: двоих на задние сиденья, и одного — на переднее, при этом сервис попросит пассажиров не брать объемный багаж. На посадку каждого пассажира дается не более 5 минут, по истечении которых водителю разрешено уехать. То есть, суммарное время поездки для водителя увеличится максимум на 15 минут.







По словам пресс-службы «Яндекс Go», стоимость поездки для каждого участника снизится на 30%, а если попутчики не найдутся, то сервис подарит водителю бонусы. Заказы с попутчиками будут подбираться автоматически, при этом «Межгород» можно заказать заранее. Доступные маршруты будут добавляться постепенно.