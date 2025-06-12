Найден способ исправить ошибку Apple в iOS 26 самостоятельно

Фото: Apple
После анонса iOS 26 с новым стеклянным дизайном пользователи сети были в восторге от ее внешнего вида, а после выхода первой бета-версии — порвались от хейта в соцсетях. Дело в том, что отдельные элементы системы оказались неюзабельными: «стеклянная» подложка слишком прозрачна и кнопки на ней совершенно не читаются.
По этому поводу было много критики в интернете от блогеров и обычных пользователей. При этом способ избавиться от повышенной прозрачности панелей iOS 26 уже найден — он стар, как сама iOS. Просто откройте «Универсальный доступ», выберите «Дисплей и размер текста» и включите тумблер «Понижение прозрачности». Проверьте результат.
После анонса iOS 26 с новым стеклянным дизайном пользователи сети были в восторге от ее внешнего вида, а после выхода первой бета-версии — порвались от хейта в соцсетях. Дело в том, что отдельные элементы системы оказались неюзабельными: «стеклянная» подложка слишком прозрачна и кнопки на ней совершенно не читаются.
По этому поводу было много критики в интернете от блогеров и обычных пользователей. При этом способ избавиться от повышенной прозрачности панелей iOS 26 уже найден — он стар, как сама iOS. Просто откройте «Универсальный доступ», выберите «Дисплей и размер текста» и включите тумблер «Понижение прозрачности». Проверьте результат.
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors
Оформление системы теперь не столь эффектное, зато более юзабельное и удобное.
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