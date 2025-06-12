Найден способ исправить ошибку Apple в iOS 26 самостоятельно

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

После анонса iOS 26 с новым стеклянным дизайном пользователи сети были в восторге от ее внешнего вида, а после выхода первой бета-версии — порвались от хейта в соцсетях. Дело в том, что отдельные элементы системы оказались неюзабельными: «стеклянная» подложка слишком прозрачна и кнопки на ней совершенно не читаются.

По этому поводу было много критики в интернете от блогеров и обычных пользователей. При этом способ избавиться от повышенной прозрачности панелей iOS 26 уже найден — он стар, как сама iOS. Просто откройте «Универсальный доступ», выберите «Дисплей и размер текста» и включите тумблер «Понижение прозрачности». Проверьте результат. 

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Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 
Оформление системы теперь не столь эффектное, зато более юзабельное и удобное. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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leo20054
На 16 pro max нормально не сильно прозрачная
2 часа назад в 12:47
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