Найден способ на 35% увеличить игровую производительность компьютеров

Александр



Компания Microsoft выпустила патч микрокода для процессоров AMD и Intel. Благодаря ему, значительно возрастает производительность компьютера в играх.

В случае с чипами AMD прирост производительности варьируется от игры к игре, в среднем он составляет 11%, а в некоторых проектах достигает 30-35%. Сейчас этот пат тестируется в экспериментальных сборках Windows 11 версии 24H2, в дальнейшем он будет выпущен для всех пользователей этой операционной системы.



Для процессоров Intel увеличение производительности не столь значительный, но он тоже имеется, хотя и не во всех играх. Выпуск Windows 11 версии 24H2 намечен на эту осень, но геймеры уже сейчас могут установить экспериментальный апдейт в рамках программы Windows Insider.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Microsoft опять перенесла релиз самой спорной функции Windows 11
Вышло большое обновление суперполезной утилиты WinToUSB
Windows теперь можно установить на совершенно новые девайсы

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
guzit
Копируют идею игрового режима в новых маках))
2 часа назад в 09:40
#

Читайте также