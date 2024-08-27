Найден способ на 35% увеличить игровую производительность компьютеров

Компания Microsoft выпустила патч микрокода для процессоров AMD и Intel. Благодаря ему, значительно возрастает производительность компьютера в играх.
В случае с чипами AMD прирост производительности варьируется от игры к игре, в среднем он составляет 11%, а в некоторых проектах достигает 30-35%. Сейчас этот пат тестируется в экспериментальных сборках Windows 11 версии 24H2, в дальнейшем он будет выпущен для всех пользователей этой операционной системы.
Для процессоров Intel увеличение производительности не столь значительный, но он тоже имеется, хотя и не во всех играх. Выпуск Windows 11 версии 24H2 намечен на эту осень, но геймеры уже сейчас могут установить экспериментальный апдейт в рамках программы Windows Insider.
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