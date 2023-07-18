Найден способ навсегда забыть о походе к стоматологу

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Японские ученые нашли причину, по которой природа на весь жизненный цикл выдает человеку всего 32 зуба. Благодаря новому открытию проблему дорогостоящего протезирования можно будет решить медикаментозно.Многие представители животного мира способны обновлять набор зубов в течение всей жизни. У акул такая способность проявляется раз в несколько недель, у крокодилов за два года. Людям же выдается всего 32 на несколько десятков лет.Японская группа исследователей изучила процесс и выявила антитела, которые отвечают за формирование новых зубов. Они вступают в связь с белками, которые подавляют развитие нового набора. Блокирование взаимодействия между ними может привести к передаче сигналов костного морфогенетического белка, который запускает рост нового зуба, даже в случае их аномального отсутствия.Ученые уже провели испытания препарата на мышах и хорьках. У грызунов отрос новый зуб, не отличающийся по форме и составу от общего набора.Клинические испытания на людях, запланировано на июль 2024 года. Первыми испытуемыми станут пациенты с агенезией, генетическим заболеванием, которое приводит к отсутствию зубов. К 2030 году исследователи планируют сделать препарат общедоступным.