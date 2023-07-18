Найден способ навсегда забыть о походе к стоматологу

Артем
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Фото: Рамблер

Японские ученые нашли причину, по которой природа на весь жизненный цикл выдает человеку всего 32 зуба. Благодаря новому открытию проблему дорогостоящего протезирования можно будет решить медикаментозно.

Многие представители животного мира способны обновлять набор зубов в течение всей жизни. У акул такая способность проявляется раз в несколько недель, у крокодилов за два года. Людям же выдается всего 32 на несколько десятков лет. 

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Японская группа исследователей изучила процесс и выявила антитела, которые отвечают за формирование новых зубов. Они вступают в связь с белками, которые подавляют развитие нового набора. Блокирование взаимодействия между ними может привести к передаче сигналов костного морфогенетического белка, который запускает рост нового зуба, даже в случае их аномального отсутствия.

Ученые уже провели испытания препарата на мышах и хорьках. У грызунов отрос новый зуб, не отличающийся по форме и составу от общего набора.

Клинические испытания на людях, запланировано на июль 2024 года. Первыми испытуемыми станут пациенты с агенезией, генетическим заболеванием, которое приводит к отсутствию зубов. К 2030 году исследователи планируют сделать препарат общедоступным.
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Источник:
New Atlas
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Комментарии

kardigan
+3086
kardigan
Стоматологи явно что нибуть придумают, чтоб этого не произошло
Сегодня в 09:27
#
+11
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
У стоматологов была неделя на подготовку ответа, эта новость появилась неделю назад.
А стоматологи будут всё так же лечить зубы и проводить профилактики, мы же не идем удалять зуб если случился кариес, мы его вполне успешно лечим. Основная масса здоровых улыбок результат ухода и лечения, а не протезирования.
Сегодня в 09:57
#
banditos
+121
banditos
Из одного мемчика вчерашнего;)))
И кто-то пишет что это фейк;)
Сегодня в 10:33
#
banditos
+121
banditos banditos
Походу сами врачи)))
Сегодня в 10:37
#
+28
ertoso
В итоге из за всех этих новых лекарств и препаратов начнется зомби апокалипсис
Сегодня в 12:21
#
Mers
+4512
Mers
Давайте быстрее, а то скоро последний выпадет!😄
30 минут назад
#
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