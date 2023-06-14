Найден способ посмотреть на Марс со смартфона

Детализированная карта была создана основе снимков орбитального модуля Mars Reconnaissance Orbiter. Полюбоваться детализированным ландшафтом Красной планеты может каждый даже с мобильного устройства.Чтобы создать трехмерную карту, использовалась камера Context Camera. Она способна делать снимки в высоком разрешении — до 6 м на пиксель, покрывая территорию шириной 30 км и длиной 160 км. Полученные данные прогонялись через суперкомпьютер с использованием облачных технологий.В результате разглядеть можно даже самые мелкие кратеры. В разработке приняли участие сотрудники Научного центра астрогеологии Геологической службы США (USGS). Они собрали более чем 4,8 тысяч цифровых моделей и около 155 тысяч снимков поверхности Марса.Данные хранятся в облаке Amazon, посмотреть их можноабсолютно бесплатно с любого мобильного устройства, ноутбука или ПК. Также в списке есть карты всех планет Солнечной системы и их спутники.