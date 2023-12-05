Найден способ существенно ускорить домашний интернет

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Ученые создали новый тип оптоволокна, который позволяет значительно ускорить передачу трафика. Об этом пишет New Atlas.



Согласно источнику, изобретение принадлежит инженерам из Японии. Новый тип оптического волокна, который они создали, побил мировой рекорд 2020 года по проводной передаче данных.







Сейчас самый быстрый оптоволоконный потребительский (домашний) интернет предлагает скорость 10 Гбит/с (примерно 1 Гб/с). Однако чаще всего пользователям доступна куда меньшая скорость, в районе 1 Гбит/с, а порой и вовсе до 100 Мбит/с.



Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии продемонстрировал существенно большую скорость — до 22,9 петабит с секунду. Один петабайт равен миллиону гигабит. Сейчас в мире ни один абонент не получает даже приближеную скорость; к примеру, в распоряжении у NASA есть соединение скоростью 0,046 Пбит/с.



Японцы использовали 38 жил в проводе вместо одиночной, причем каждая может передавать данные в трех режимах по 114 пространственным каналам. Полоса пропускания каждого режима составляет до 18,8 ТГц.



Чтобы внедрить новую технологию, потребуется установить в сетях специализированные устройства — MIMO-приемник. В ближайшей перспективе вполне реально достичь скорости в 1 Пбит/с.