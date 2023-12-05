Найден способ существенно ускорить домашний интернет

Олег

Интернет
Фото: depositphotos


Ученые создали новый тип оптоволокна, который позволяет значительно ускорить передачу трафика. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, изобретение принадлежит инженерам из Японии. Новый тип оптического волокна, который они создали, побил мировой рекорд 2020 года по проводной передаче данных.

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Сейчас самый быстрый оптоволоконный потребительский (домашний) интернет предлагает скорость 10 Гбит/с (примерно 1 Гб/с). Однако чаще всего пользователям доступна куда меньшая скорость, в районе 1 Гбит/с, а порой и вовсе до 100 Мбит/с.

Национальный институт информационных и коммуникационных технологий Японии продемонстрировал существенно большую скорость — до 22,9 петабит с секунду. Один петабайт равен миллиону гигабит. Сейчас в мире ни один абонент не получает даже приближеную скорость; к примеру, в распоряжении у NASA есть соединение скоростью 0,046 Пбит/с.

Японцы использовали 38 жил в проводе вместо одиночной, причем каждая может передавать данные в трех режимах по 114 пространственным каналам. Полоса пропускания каждого режима составляет до 18,8 ТГц.

Чтобы внедрить новую технологию, потребуется установить в сетях специализированные устройства — MIMO-приемник. В ближайшей перспективе вполне реально достичь скорости в 1 Пбит/с. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

+241
Gandalf2021
Что за бредовое сравнение оборудования для магистральных каналов провайдеров с домашним интернетом??
Все задачи локальных пользователей и так с запасом решаются на текущем оборудовании, а лимитирует скорость лишь один параметр = цена.
Что курил аффтор?
Сегодня в 13:57
#
kardigan
+3273
kardigan
Стоит оптоволокно от Ростелекома. Дело не в оптике, а сколько провайдер подаёт. Ростелеком ещё те крахоборы-вместо обещаной сотни имею от силы семьдесят…
Сегодня в 14:23
#
+82
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027 kardigan
То ну начнем с того что сейчас не один провайдер не предоставляет 100% оптоволокно. Это у вас в самой квартире оптоволокно, а от оборудования в доме до квартиры как думаете, по какой технологии вам интернет дают?) правильно по стандартному Ethernet. Да и в целом даже Ethernet хватает с головой, потому что он передает до 1 Гбит/с, а это скорость скачивания 100 МБ/с. А вот это вот «оптоволокно» от Ростелекома и МГТС все брехня и маркетинговый ход. По факту из-за этой связки Ethernet — оптоволокно страдает пинг, что может быть особенно заметно в онлайн шутерах или мовах. Поэтому лучше подключаете обычный Ethernet, так не будет этого преобразования, из-за которого будет страдать пинг и сигнал будет идти напрямую. Так же нужно иметь ввиду, что подклбчение по вай фай режет скорость и пинг так же, но это норма
2 часа назад в 15:17
#
tellurian
+4720
tellurian
Это решение не для домашних пользователей, а для операторов и причём не столько городских, сколько для магистральных и/или между городами.
2 часа назад в 14:51
#
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