Найден универсальный способ взломать любого ИИ-бота. На него нужно как следует наорать

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Ученые исследовали зависимость ИИ-моделей от человеческих эмоций и выяснили, что на существующие нейросети существенно влияет моральный дух их кожаного собеседника. В перспективе это может осложнить внедрение ИИ в сферу взаимодействия с покупателями и клиентами.