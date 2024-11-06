Найден универсальный способ взломать любого ИИ-бота. На него нужно как следует наорать

Фото: нейросеть Bing
Ученые исследовали зависимость ИИ-моделей от человеческих эмоций и выяснили, что на существующие нейросети существенно влияет моральный дух их кожаного собеседника. В перспективе это может осложнить внедрение ИИ в сферу взаимодействия с покупателями и клиентами.
По словам представителя AIRI, выявленная особенность ИИ может помешать его внедрению в бизнес-модели, к примеру, в роли онлайн-поддержки или нейросетевых маркетологов. В существующем виде вполне реальная ситуация, когда нейросеть, скажем, увеличит персональную скидку клиента до 99%, потому что тот при общении с системой вызвал чувство глубокой досады или несправедливости. А еще языковые модели ведут себя непредсказуемо, когда сталкиваются с чувством страха.