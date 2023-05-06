Найден верный способ избежать слабоумия. Вам точно понравится



Ученые опубликовали результаты исследования методов борьбы со старческим слабоумием. Об этом пишет издание Popsci.com.



Команда ученых из Нью-Йоркского Университета проанализировала, насколько связаны использование интернета и развитие старческой деменции. 18 тысяч исследуемых людей возрастом старше 50 лет разделили на две группы — активные и нерегулярные пользователи интернета. Обе группы исследовались в течение 8 лет.



Среди прочего, исследование учитывало онлайн-привычки всех опрашиваемых, то есть как именно они пользуются интернетом. Оказалось, что активные онлайн-пользователи имели вдвое меньший риск заработать слабоумие, чем те, кто выходил в сеть лишь изредка.



Есть еще один важный нюанс. Ученые отмечают, что те, кто проводит в сети более 6 часов в день, рискуют заработать когнитивные расстройства немного больше, чем те, кто редко пользуется интернетом.



Получается, что оптимальный вариант профилактики старческой деменции — регулярный веб-серфинг длительностью не более 6 часов в день.