Найден верный способ избежать слабоумия. Вам точно понравится

Олег

Сгенерировано Bing


Ученые опубликовали результаты исследования методов борьбы со старческим слабоумием. Об этом пишет издание Popsci.com.

Команда ученых из Нью-Йоркского Университета проанализировала, насколько связаны использование интернета и развитие старческой деменции. 18 тысяч исследуемых людей возрастом старше 50 лет разделили на две группы — активные и нерегулярные пользователи интернета. Обе группы исследовались в течение 8 лет.

Среди прочего, исследование учитывало онлайн-привычки всех опрашиваемых, то есть как именно они пользуются интернетом. Оказалось, что активные онлайн-пользователи имели вдвое меньший риск заработать слабоумие, чем те, кто выходил в сеть лишь изредка.

Есть еще один важный нюанс. Ученые отмечают, что те, кто проводит в сети более 6 часов в день, рискуют заработать когнитивные расстройства немного больше, чем те, кто редко пользуется интернетом.

Получается, что оптимальный вариант профилактики старческой деменции — регулярный веб-серфинг длительностью не более 6 часов в день. 

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Источник:
Popsci
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Комментарии

–17
oskar
Может Байдону посоветуют?
Сегодня в 08:36
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+12
Gandalf2021 oskar
Геронтократия разве только в США у власти??
2 часа назад в 13:42
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