Найден вопрос, который нельзя задавать ChatGPT

Олег

ChatGPT
Фото: Unsplash


В сети появился отзыв пользователя ChatGPT, который не смог добиться от бота нормального ответа на свой вопрос. Историю опубликовали в 9to5Mac.

Согласно источнику, автор одного из зарубежных СМИ решил спросить ChatGPT, какой Mac ему купить лучше всего. Вопрос казался довольно простым и вполне техническим, чат-бот обычно справляется с подобными задачами. Однако по факту всё получилось плохо.

Сначала нейросеть долго «растекалась мыслью по древу», отвечая в стиле «капитан очевидность»: бот, среди прочего, посоветовал подумать о размере экрана и выбрать самому между большими и маленькими Mac, после чего дал гениальный совет покупать MacBook, если пользователь планирует работать в дороге. А когда речь зашла о целях приобретения, ChatGPT сказал, что для базовых задач любой Mac слишком дорог и избыточен, а для сложных стоит подыскать что-то помощнее и подороже.

Когда автор попытался получить от бота хоть немного конкретики и спросил, какой Mac сейчас самый мощный и передовой без ограничения по бюджету, ответ был — берите Mac Pro. Подобный совет был бы вредным даже в 2021 году, не говоря уже о 2023-м, ведь Mac Pro 2019 морально устарел уже спустя полтора-два года после релиза.

После разных ухищрений и переформулировок вопросов, единственный конкретный совет, который дал ChatGPT — приобрести MacBook Pro с чипом Apple M1 Max. Этот компьютер уже не производится и не продается Apple, но бота это, похоже не смутило.

В итоге получается, что совершенно линейная и техническая на первый взгляд задача оказалась ChatGPT не по зубам, хотя может показаться, что чат-бот должен давать идеальные советы по части электроники. Оказывается, вопрос подбора девайса всё еще остается уделом людей-профессионалов.

Ранее мы рассказывали, кто стоит за верными и точными ответами нейросети ChatGPT. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+4250
Gabriel
Даже боюсь подумать что случилось бы если бы у ИИ спросили бы: «какой макбук выбрать, чёрный или белый»
А если серьезно то ИИ потому и искусственный что может лишь обрабатывать большие объемы информации по запросу.
час назад в 21:23
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