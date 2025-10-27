Top.Mail.Ru

Найдена лучшая замена браузеру Chrome на Android — можно смело переходить

Александр



Журналист Сануж Бхатья с сайта Android Police пересел с Chrome на Vivaldi — и теперь не хочет возвращаться обратно. Он протестировал несколько альтернативных браузеров (Edge, Firefox и Brave), но именно Vivaldi покорил его. Вот что он пишет о своей находке.

Кастомизация

Vivaldi дает полный контроль над внешним видом браузера. Уже при первом запуске можно выбрать расположение вкладок и адресной строки (сверху или снизу, как в Chrome) и даже внешний вид переключателя вкладок.

В отличие от Chrome с его сеткой вкладок, Vivaldi позволяет переключиться на десктопный интерфейс, где вкладки перелистываются горизонтально, как в браузере на ПК. Но главное — здесь можно полностью настроить панель инструментов под себя. Кнопки «Домой», «Переключатель вкладок» и «Меню» не прибиты намертво — их можно убрать или заменить на более полезные.

Умные инструменты

Vivaldi предлагает мощные инструменты для продвинутых пользователей. Например, функция Page Actions позволяет включить мини-карту страницы, фильтр градаций серого или CSS-дебаггер — такое я не встречал больше ни в одном мобильном браузере.

Есть и другие продуманные мелочи: поиск по псевдонимам (например, «w [запрос]» ищет сразу в Википедии), встроенные заметки, которые не заставляют переключаться между приложениями, и встроенные блокировщики рекламы и трекеров.

Одна лучших функций Vivaldi — Capture Page, которая делает скриншоты сайта без панели состояния Android и кнопок навигации. Есть и другие приятные мелочи: жесты, кастомизируемая стартовая страница и приватность — безопасный DNS, принудительное шифрование и блокировка приватных вкладок при выходе.

Chrome — хорош, но после Vivaldi кажется слишком простым

По словам Бхатьи, в целом Vivaldi ощущается как более насыщенный функциями браузер, идеальный для требовательных пользователей. Chrome достаточен для большинства, но если вам нужна защита от трекеров и полезные инструменты — Vivaldi заслуживает шанса.

