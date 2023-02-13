Найдена молодая галактика, которая скоро «перерастёт» в Млечный Путь

Фархад

Milky Way

Свежие данные о карликовой галактике Sparkler с космического телескопа «Джеймс Уэбб» дали учёным представление о том, как выглядел Млечный Путь в годы своего становления.

Опубликованное изображение показывает пять небольших галактик-спутников различных типов и размеров, которые объединяются в более крупную галактику. Иными словами, Sparkler поглощает соседние шаровые звёздные скопления. Благодаря телескопу «Джеймс Уэбб», учёные увидели, как выглядела карликовая галактика 9 млрд световых лет назад (или спустя 4 млрд световых лет после Большого взрыва). Для сравнения возраст нашей галактики — 14 млрд световых лет.

Сейчас Sparkler содержит всего 3% массы Млечного Пути и состоит из 24 шаровых скоплений против 200 у нашей галактики. При этом «молодая версия» продолжит расти до размеров Млечного Пути.

Учёные из австралийского Университета Суинберна продолжат изучать поведение Sparkler, чтобы узнать больше о происхождении нашей галактики и спрогнозировать её дальнейшую эволюцию.

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Источник:
Digital Trends
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