Найдена молодая галактика, которая скоро «перерастёт» в Млечный Путь

Свежие данные о карликовой галактике Sparkler с космического телескопа «Джеймс Уэбб» дали учёным представление о том, как выглядел Млечный Путь в годы своего становления.Опубликованное изображение показывает пять небольших галактик-спутников различных типов и размеров, которые объединяются в более крупную галактику. Иными словами, Sparkler поглощает соседние шаровые звёздные скопления. Благодаря телескопу «Джеймс Уэбб», учёные увидели, как выглядела карликовая галактика 9 млрд световых лет назад (или спустя 4 млрд световых лет после Большого взрыва). Для сравнения возраст нашей галактики — 14 млрд световых лет.Сейчас Sparkler содержит всего 3% массы Млечного Пути и состоит из 24 шаровых скоплений против 200 у нашей галактики. При этом «молодая версия» продолжит расти до размеров Млечного Пути.Учёные из австралийского Университета Суинберна продолжат изучать поведение Sparkler, чтобы узнать больше о происхождении нашей галактики и спрогнозировать её дальнейшую эволюцию.