Найдена причина, по которой разумнее купить iPad, а не Android-планшет





Что для вас главное при покупке электронного устройства? Наверняка всё зависит от того, что именно это за устройства. Для смартфона важно, чтобы он был немаленьким и удобным, а также имел, к примеру, бесконтактную оплату. Для ноутбука — чтобы было достаточно производительным для своей цены и достойно держал заряд. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Не туда смотрите

Что предлагает рынок

Программная поддержка

Zoom

В 2013 году Galaxy Note 8.0 вышел с Android 4.1.2 и обновился до 4.4.2 Kitkat. Значит к 2025 году он подошел с той же Android 4 и установить Zoom не могут примерно с 2020 года. При попытке поставить более старую (совместимую) версию подключиться к конференции вы уже не сможете.

вышел с Android 4.1.2 и обновился до 4.4.2 Kitkat. Значит к 2025 году он подошел с той же Android 4 и установить Zoom не могут примерно с 2020 года. При попытке поставить более старую (совместимую) версию подключиться к конференции вы уже не сможете. В 2013 году iPad mini 2 вышел на iOS 7 и обновлялся до iOS 12, с которой и дошел до 2025 года. Скачать на него Zoom «в лоб» можно было до мая 2024 года, а после этой даты остается возможность повторной загрузки; это версия 6.0.2, которая работала до сих пор и на текущей неделе перестала подключаться к конференциям.

Telegram

В 2013 году Galaxy Note 8.0 вышел с Android 4.1.2 и обновился до 4.4.2 Kitkat. Значит к 2025 году он подошел с той же Android 4 и установить Telegram на него из Google Play не получится. Однако можно найти в интернете адаптированную сборку для Android 4.4. Судя по описанию, такая сборка поддерживает все самые новые опции мессенджера.

вышел с Android 4.1.2 и обновился до 4.4.2 Kitkat. Значит к 2025 году он подошел с той же Android 4 и установить Telegram на него из Google Play не получится. Однако можно найти в интернете адаптированную сборку для Android 4.4. Судя по описанию, такая сборка поддерживает все самые новые опции мессенджера. В 2013 году iPad Air вышел на iOS 7 и обновлялся до iOS 12, с которой и дошел до 2025 года. Скачать на него Telegram можно прямо из App Store в самой свежей версии без лишних движений.

YouTube

В 2014 году Galaxy Tab S 8.4 вышел на базе Android 4.4.4 Kitkat и обновился максимум до Android 6.0.1. Приложение YouTube можно было скачать до августа 2022 года (версия 17.35.34), после чего минимальная планка для него поднялась до Android 8.0. Приложение для Android 6 в целом работает, но никаких исправлений и новых опций в нём нет и уже не будет.

вышел на базе Android 4.4.4 Kitkat и обновился максимум до Android 6.0.1. Приложение YouTube можно было скачать до августа 2022 года (версия 17.35.34), после чего минимальная планка для него поднялась до Android 8.0. Приложение для Android 6 в целом работает, но никаких исправлений и новых опций в нём нет и уже не будет. В 2014 году iPad Air 2 вышел на iOS 8 и обновился максимум до iPadOS 15. На этой прошивке доступна самая свежая официальная сборка YouTube и ОС пока поддерживается сервисом. А значит вы получаете все актуальные фичи, исправления и интерфейс.

Chrome

В 2015 году Lenovo Yoga Tablet 2 вышел на Android 4 и получил лишь одно обновление до Android 5. Приложение Chrome скачивалось на эту версию до ноября 2021 года, после чего перестало на нём обновляться. Для браузера критически важно получать апдейты безопасности и протоколов шифрования сайтов, поэтому пользоваться на нём старым Chrome почти невозможно.

вышел на Android 4 и получил лишь одно обновление до Android 5. Приложение Chrome скачивалось на эту версию до ноября 2021 года, после чего перестало на нём обновляться. Для браузера критически важно получать апдейты безопасности и протоколов шифрования сайтов, поэтому пользоваться на нём старым Chrome почти невозможно. В 2015 году iPad Pro 9,7 вышел на iOS 9 и обновился максимум до iPadOS 16. Эта сборка официально поддерживается Google Chrome в App Store и получает все самые свежие и актуальные обновления. Кроме того, на iPadOS есть собственный браузер Safari, который почти не уступает Chrome по стабильности и адаптации сайтов.

Вместо итога

А что главное при выборе планшета? И какой «прикроватный» девайс проходит проверку временем наиболее достойно? Давайте разбираться.Разумеется, есть покупатели, для которых важен суперсвежий процессор и количество оперативной памяти в планшете. Таких меньшинство — зачастую это либо фанаты технологий, либо профессионалы, выполняющие на планшете свою работу.А для большинства пользователей планшет — это устройство для фонового просмотра сериалов и видеохостингов, для быстрого гуглежа (найти рецепт блюда из курицы, гайд по замене амортизаторов стиральной машины и так далее), иногда для видеосвязи и игр, ну и конечно же успокоительное для ребенка.При таких сценариях самыми важными будут долговременные факторы: качество сборки, долговечность материалов, длительная поддержка ОС и приложений. Ценник тоже немаловажен, но вторичен: устройство покупается на 5-8 лет и хочется, чтобы проблем с ним не было весь срок службы.Как десять лет назад, так и сегодня выбрать можно из двух лагерей: Android и iPadOS. На базе первого — огромный зоопарк с множеством брендов, дизайнов, самым разным качеством и сроками поддержки. На основе второго — стабильный модельный ряд с довольно строгим, но надежным экспириенсом.Если не брать в расчет привычку, а также внутреннее предубеждение потенциального покупателя перед одним либо вторым лагерем, существуют объективные факторы выбора устройства в долгосрок. Я затрону здесь лишь один — программная поддержка — и покажу, как он проверился временем в обоих «лагерях».Политика обновлений Apple долгое время была недосягаема для других вендоров. Планшеты iPad, вышедшие на iOS 7 в далеком 2013-м, получили пять больших апдейтов и на своей iOS 12 работают до сих пор. Android-планшеты того же года выходили в основном на итерациях Android 4 и получали от силы 1-2 версии, а некоторые не получали ни одной — то есть навсегда оставались на безнадежно дремучих Android 4-5.На этой неделе iOS 12 перестала поддерживаться популярным сервисом для видеоконференций Zoom, и у меня возникла идея сравнить срок поддержки старых планшетов на обеих ОС в плане поддержки приложений. Ведь чем старше ОС — тем меньше шансов поставить на неё актуальную сборку нужной утилиты.Прямо сейчас Zoom минимально совместим с Android 8 (вышла 7 лет назад) и iPadOS 13 (вышла 5 лет назад). Кажется, что козырь в руках у андроида, но не тут-то было — возьмем для примера iPad mini Retina и Galaxy Note 8.0:Вывод: при идентичном сроке выхода модели старый iPad обеспечил владельцу доступ к видеоконференциям на 3-4 года дольше, чем старый Android-планшет.Сейчас Telegram требует минимум Android 6.0 (вышла 8 лет назад) и iPadOS 12 (вышла шесть лет назад). Возьмем следующие устройства для примера:Вывод: пользоваться Telegram можно на обоих планшетах, но на iPad установить и обновлять его проще.Сейчас приложение YouTube требует как минимум iPadOS 15 (вышла три года назад) и Android 8.0 (вышла 7 лет назад). Берем iPad Air 2 (2014 год) и Samsung Galaxy Tab S 8.4 (2014 год):Вывод: посмотреть YouTube можно на обоих планшетах 2014 года, но iPad предоставляет самый свежий экспириенс и актуальную версию.Приложение прямо сейчас требует как минимум Android 10 (вышел 5 лет назад) и iPadOS 16 (вышла 3 года назад). Возьмем iPad Pro 9,7 (2015 год) и Lenovo Yoga Tablet 2 (2015 год):Вывод: забавно, но iPad 2015 года на «враждебной» ОС обеспечил владельцу работоспособность Chrome на четыре года больше, чем Android-планшет 2015 года.Разумеется, эксперимент не стерилен — модели планшетов и приложения существуют очень разные, как и потребности пользователей. Но я хотел лишь показать тенденцию, вектор: вкладывая средства в устройство Apple, покупатель получает гораздо больше отдачи от него на длинной дистанции.Также я знаю, что у пользователей некоторых Android-планшетов есть возможность установить кастомную сборку более свежей версии ОС и тем самым немного продлить ему жизнь. Однако такие манипуляции осилит далеко не каждый, и подобное «красноглазие» сложно назвать нормальным повседневным использованием. Поэтому я решил не учитывать эту возможность в статистике.А у вас дома сохранился старенький iPad или Android-планшет, которым вы до сих пор иногда пользуетесь?