Найдена причина сбоя YouTube на фиксированных сетях. Вы знаете кто виноват

Артем
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О причинах рассказал глава РКН, но часть экспертов с ним не согласны.

Как считает руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, в проблемах падения трафика YouTube на сетях фиксированной связи виновата сама Google.

«У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из России, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи», — рассказал Липов.

Также глава ведомства полагает что Google могла устанавливать «более мощные серверы» рядом с узлами сотовых операторов. Именно поэтому трафик видеохостинга в мобильных сетях остался относительно стабильным.

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Источник:
РБК
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Комментарии

+1175
Grealex
Браво!!!👋
45 минут назад
#
Дмитрий Могучев
+450
Дмитрий Могучев
Да все уже знают причину. Хватит отмазок.
29 минут назад
#
Вася Вотафаков
+6040
Вася Вотафаков
Люди которые пользуются ютубом активно снимают лапшу с ушей🤣
7 минут назад
#

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