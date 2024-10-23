Найдена причина сбоя YouTube на фиксированных сетях. Вы знаете кто виноват

«У Google в России было очень много серверов: практически каждый узел, где достаточно много абонентов, был присоединен к серверу GGC. Компания эти серверы перестала поддерживать с момента, как ушла из России, и никто в них не вкладывается. Серверы деградируют, где-то выключились. Мы видим падение трафика в сторону YouTube в первую очередь на сетях фиксированной связи», — рассказал Липов.

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О причинах рассказал глава РКН, но часть экспертов с ним не согласны.Как считает руководитель Роскомнадзора Андрей Липов, в проблемах падения трафика YouTube на сетях фиксированной связи виновата сама Google.Также глава ведомства полагает что Google могла устанавливать «более мощные серверы» рядом с узлами сотовых операторов. Именно поэтому трафик видеохостинга в мобильных сетях остался относительно стабильным.