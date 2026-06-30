Найдена железная причина перейти на iPhone в России

В рунете массово распространяется мошенническое ПО, которое заражает смартфоны и крадет деньги. Об этом пишет «Коммерсантъ».Согласно источнику, главной угрозой стал банковский троян Mamont. Мошенники маскируют его под «полезные обновления», приложения банков или популярные ИИ-сервисы. Поскольку из официальных магазинов пропали многие нужные программы, пользователи стали чаще скачивать APK-файлы по случайным ссылкам из интернета и мессенджеров — и сами того не ведая, устанавливают вирус.«Мамонт» получает доступ к СМС-уведомлениям, чтобы перехватывать коды от банков, после чего крадет платежные данные и личную информацию. Самое неприятное — вирусом можно удаленно управлять, и число хакерских серверов для контроля этого вируса выросло в разы.За первую половину 2026 года количество зараженных Android-смартфонов в РФ выросло на 70% по сравнению с прошлым годом, прямо сейчас их уже около 1,5 млн. Владельцам iPhone повезло больше: массовых атак на iOS пока не зафиксировано благодаря закрытости ОС и невозможности установить приложения в обход App Store.Чтобы защититься от атак, лучше категорически отказаться от скачивания программ из неизвестных источников. Ищите их в магазинах приложений, а также на официальных сайтах банков и сервисов, а также не пытайтесь найти «взломанные», «разблокированные» или «премиум-версии» платных утилит.