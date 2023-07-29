Найдено необычное применение для AirTag. Это запрещено Apple, но крайне эффективно

Олег

AirTag

Фото: MacRumors 

В США удалось задержать вора, который крал из ресторанов сейфы, с помощью AirTag. Об этом пишет MacRumors.

Дело было в Южной Каролине. В последнее время немало баров и ресторанов штата были обокрадены: неизвестный пробирался внутрь и забирал всю наличность из сейфа, а иногда и сам сейф. Один ресторан он обнес несколько раз, и сотрудникам настолько это надоело, что они решили подложить вору «свинью».

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Согласно источнику, работники взяли плюшевую игрушку, засунули туда смарт-метку Apple AirTag и положили «живца» в новый сейф-приманку. 52-летний мужчина в очередной раз пробрался в заведение и унес сейф целиком.

Кажется, он не очень умен, потому что понес хранилище к себе домой, где его и взяли с поличным. Полицейские выследили траекторию мужчины по «Локатору» и без труда его нашли. Невезучему вору предъявили девять случаев кражи со взломом.

Стоит отметить, что Apple не поощряет слежку за людьми с помощью своей смарт-метки. Компания даже внедрила в iOS специальную систему для обнаружения такой слежки; а недавно аналогичный детектор в Android запустила даже Google

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Источник:
MacRumors
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