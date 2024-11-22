Найдено очень хитрое и неочевидное применение Google Maps

Олег


Преступники начали использовать Google Maps в качестве инструмента разведки в отношении будущих жертв грабежа. Об этом пишет Phone Arena.

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Согласно источнику, воры приноровились пользоваться новой фишкой Google Maps — Street View, которая недавно была интегрирована в сервис. Поскольку опция предоставляет максимально детализированные снимки каждого здания на улице, преступники масштабируют фотографии и исследуют территорию жилища: расположение входов и выходов, наличие и степень серьезности систем охраны (в том числе собак во дворе) и так далее. Это позволяет им обчищать дома без предварительной «живой» разведки.

Чтобы обезопасить свои владения от такого кибершпионажа, нужно направить в Google запрос о размытии зоны вашего участка на снимках. Для этого зайдите в веб-версию Google Maps, выберите баннер Street View и нажмите «три точки» → «Сообщить о проблеме». Появится страница, на которой вам нужно будет разместить красный квадрат на месте вашего дома и прилегающей территории. Эта область на снимках будет размыта и воры не смогут воспользоваться ею в своих черных целях. 


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Источник:
Phone Arena
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