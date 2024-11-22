Найдено очень хитрое и неочевидное применение Google Maps

Преступники начали использовать Google Maps в качестве инструмента разведки в отношении будущих жертв грабежа. Об этом пишет Phone Arena.
Чтобы обезопасить свои владения от такого кибершпионажа, нужно направить в Google запрос о размытии зоны вашего участка на снимках. Для этого зайдите в веб-версию Google Maps, выберите баннер Street View и нажмите «три точки» → «Сообщить о проблеме». Появится страница, на которой вам нужно будет разместить красный квадрат на месте вашего дома и прилегающей территории. Эта область на снимках будет размыта и воры не смогут воспользоваться ею в своих черных целях.