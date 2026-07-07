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Найдено отличное применение старому iPad или iPhone — бесплатно и в пару кликов

Олег

Фото: X

Старый айпад есть дома у многих людей: это устройство не изнашивается так же быстро, как смартфон, поэтому живет годами. Однако со временем его полезность снижается; «железо» устаревает, да и мы всё больше переходим на смартфоны. И всё же старому Apple-девайсу можно дать вторую жизнь с помощью приложения OpenDisplay

Утилита выложена на GitHub и имеет открытый исходный код, она полностью бесплатна. Для работы нужно установить две «половинки» утилиты — одну на iPhone/iPad, а вторую на Mac. После установки и запуска Mac автоматически увидит ваш девайс как второй дисплей и расширит изображение на него. OpenDisplay не имеет ограничений, которые есть у нативного Sidecar, работая именно так, как ожидаешь от такого софта. 

OpenDisplay работает на iOS/iPadOS 17 и новее, а также на macOS 14 и новее. Подключать можно как по USB, так и по беспроводу — для этого устройства должны быть в одной Wi-Fi-сети. 
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Источник:
X
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