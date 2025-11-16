Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Найдено решение главной проблемы всех смарт-часов, в том числе Apple Watch и Galaxy Watch

Олег
Watch
Фото: Unsplash 

Ученые придумали, как заряжать аккумулятор без зарядки. О нем пишет Android Police.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, речь идет об элементе питания со сложным ионным термоэлектрическим материалом. Это что-то вроде тонкой пленки, которая для выработки электроэнергии использует разницу температур между кожей человека и окружающей средой. Например, при разнице температур всего в 1 градус Цельсия материал вырабатывает около 1 Вольта, а питать светодиодную лампочку он может уже при разнице в 1,5 градуса.

Изобретение может перевернуть рынок носимых гаджетов, и в первую очередь смарт-часов. Как известно, главной проблемой по-настоящему умных часов (с приложениями и множеством функций) является низкая автономность. Apple Watch, Galaxy Watch и подобные девайсы обеспечивают 1-2 дня работы, после чего требуют подзарядки. С новым материалом часы смогут заряжаться прямо на руке даже без подключенного зарядного устройства, или же напрямую питать часы в обход аккумулятора. 

13
Источник:
Android Police
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила смарт-часы Redmi Watch 6. Они стоят в 10 раз дешевле Apple Watch Ultra, а работают в 20 раз дольше
Как работает закос под тонометр в Apple Watch
Эти смарт-часы — главный враг Apple Watch и Galaxy Watch. Умеют всё то же и стоят дешевле

Рекомендации

Рекомендации

Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Aspard
+738
Aspard
А еще наверняка со временем смогут разместить подложку под экраном для солнечного заряда, но уже сейчас не понимаю, почему в комплектные ремешки не вставят гибкие пластины для солнечной подзарядки.
Вчера в 19:11
#
kardigan
+4259
kardigan Aspard
А как же тогда зарядные устройства продавать?
Сегодня в 01:49
#