Найдено решение главной проблемы всех смарт-часов, в том числе Apple Watch и Galaxy Watch

Фото: Unsplash



Ученые придумали, как заряжать аккумулятор без зарядки. О нем пишет Android Police.

Согласно источнику, речь идет об элементе питания со сложным ионным термоэлектрическим материалом. Это что-то вроде тонкой пленки, которая для выработки электроэнергии использует разницу температур между кожей человека и окружающей средой. Например, при разнице температур всего в 1 градус Цельсия материал вырабатывает около 1 Вольта, а питать светодиодную лампочку он может уже при разнице в 1,5 градуса.Изобретение может перевернуть рынок носимых гаджетов, и в первую очередь смарт-часов. Как известно, главной проблемой по-настоящему умных часов (с приложениями и множеством функций) является низкая автономность. Apple Watch, Galaxy Watch и подобные девайсы обеспечивают 1-2 дня работы, после чего требуют подзарядки. С новым материалом часы смогут заряжаться прямо на руке даже без подключенного зарядного устройства, или же напрямую питать часы в обход аккумулятора.