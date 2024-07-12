Найдены часы, с которых Samsung срисовала свои Galaxy Ultra, и это совсем не Apple Watch

В сети обнаружили «брата-близнеца» флагманских смарт-часов Samsung, который стоит в несколько раз дороже, чем они. Подробности опубликованы в 9to5Google.
Фото: 9to5Google
Ранее мы рассказывали о Samsung Galaxy Watch Ultra и обращали внимание, что концепция новинки и немалая часть дизайнерских идей для них очень напоминают Apple Watch Ultra. Однако источник обнаружил другие часы, которые похожи на новинку еще больше. Это премиальный аксессуар от Hermès.
Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google
Часы Hermès Р08 были представлены в 2021 году и получили круглый циферблат в квадратном корпусе серебристого цвета. Вкупе с оранжевым ремешком они как две капли воды похожи на Galaxy Ultra. Заметных отличия всего два: часы от Hermès не являются «умными», и стоят $5650 в базе. Самая продвинутая версия с розовым золотом обойдется в $16 100.
Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google
Ранее мы рассказывали о Samsung Galaxy Watch Ultra и обращали внимание, что концепция новинки и немалая часть дизайнерских идей для них очень напоминают Apple Watch Ultra. Однако источник обнаружил другие часы, которые похожи на новинку еще больше. Это премиальный аксессуар от Hermès.
Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google
Часы Hermès Р08 были представлены в 2021 году и получили круглый циферблат в квадратном корпусе серебристого цвета. Вкупе с оранжевым ремешком они как две капли воды похожи на Galaxy Ultra. Заметных отличия всего два: часы от Hermès не являются «умными», и стоят $5650 в базе. Самая продвинутая версия с розовым золотом обойдется в $16 100.
Фото: 9to5Google