Найдены часы, с которых Samsung срисовала свои Galaxy Ultra, и это совсем не Apple Watch

Олег

В сети обнаружили «брата-близнеца» флагманских смарт-часов Samsung, который стоит в несколько раз дороже, чем они. Подробности опубликованы в 9to5Google.

Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google 

Ранее мы рассказывали о Samsung Galaxy Watch Ultra и обращали внимание, что концепция новинки и немалая часть дизайнерских идей для них очень напоминают Apple Watch Ultra. Однако источник обнаружил другие часы, которые похожи на новинку еще больше. Это премиальный аксессуар от Hermès.

Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google 

Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google 

Часы Hermès Р08 были представлены в 2021 году и получили круглый циферблат в квадратном корпусе серебристого цвета. Вкупе с оранжевым ремешком они как две капли воды похожи на Galaxy Ultra. Заметных отличия всего два: часы от Hermès не являются «умными», и стоят $5650 в базе. Самая продвинутая версия с розовым золотом обойдется в $16 100. 

Фото: 9to5Google
Фото: 9to5Google 

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Источник:
9to5Google
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