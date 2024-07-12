Найдены часы, с которых Samsung срисовала свои Galaxy Ultra, и это совсем не Apple Watch

В сети обнаружили «брата-близнеца» флагманских смарт-часов Samsung, который стоит в несколько раз дороже, чем они. Подробности опубликованы в 9to5Google.Ранее мы рассказывали о Samsung Galaxy Watch Ultra и обращали внимание, что концепция новинки и немалая часть дизайнерских идей для них очень напоминают Apple Watch Ultra. Однако источник обнаружил другие часы, которые похожи на новинку еще больше. Это премиальный аксессуар от Hermès.Часы Hermès Р08 были представлены в 2021 году и получили круглый циферблат в квадратном корпусе серебристого цвета. Вкупе с оранжевым ремешком они как две капли воды похожи на Galaxy Ultra. Заметных отличия всего два: часы от Hermès не являются «умными», и стоят $5650 в базе. Самая продвинутая версия с розовым золотом обойдется в $16 100.