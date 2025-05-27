«Назад дороги нет»: каким брендам путь в Россию закрыт?





Чтобы вернуться в Россию ушедшим брендам придется соблюдать ряд новых условий. Не все смогут сделать это. Чтобы вернуться в Россию ушедшим брендам придется соблюдать ряд новых условий. Не все смогут сделать это. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В июне 2025 года Госдума рассмотрит законопроект, определяющий правила возврата иностранных брендов в Россию и условия обратного выкупа активов. Документ, разработанный депутатом Владиславом Резником, уже получил одобрение Минфина.Согласно проекту, компании смогут вернуть активы только при согласии новых владельцев и профильных ведомств. Также закон ограничивает возврат в ряде случаев: если фирма зарегистрирована в недружественной стране, если цена выкупа составляет ниже рыночной стоимости или прошло более двух лет с момента сделки.Особое внимание уделяется активам, имеющим стратегическое значение для экономики или обороны — решение по ним будет приниматься исключительно с согласия президента Владимира Путина.В случае отказа компаниям может быть предоставлена компенсация, сумму которой определят правительство или суд. Однако если бренд ранее нарушил обязательства, выплаты могут быть снижены.По оценкам Ассоциации юристов России, новые правила затронут как минимум 18 иностранных компаний, ранее покинувших рынок, сохранив за собой право на обратный выкуп.