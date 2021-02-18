





На фоне бума майнинга и тотального дефицита GPU прошел слух, что Nvidia будет возвращать в продажу старые видеокарты — в частности, GTX 1050 Ti. Этот среднеуровневый видеоадаптер впервые увидел свет в 2016 году, он базируется на 16-нанометровой архитектуре Pascal и оперирует 768 ядрами CUDA с 4 ГБ видеопамяти стандарта GDDR5.И теперь эти слухи нашли подтверждение: некоторые крупные американские розничные продавцы, такие как Newegg, стали получать новые партии GTX 1050 Ti, которые доступны по цене от 180 долларов (около 13 000 рублей). Это все еще дороже, чем такой видеоадаптер стоил на старте продаж (140 долларов), однако в условиях дефицита это все еще хорошая цена, так как остатки предыдущих партий GTX 1050 Ti продают дороже 400 долларов.Большой плюс такой видеокарты в том, что она не подходит для выгодного майнинга эфира, так как для этого требуется 5 или больше гигабайт видеопамяти. При этом такой GPU способен тянуть многие современных игры в популярном разрешении 1920х1080, пусть и на низких настройках графики, что вновь делает такой видеоадаптер неплохим базовым игровым решением.