Назад в эпоху Джобса: преемник Тима Кука вернет Apple культ дизайна

В руководстве Apple назревает масштабная реформа, призванная вернуть компании ее прежнюю идентичность.Будущий гендиректор корпорации Джон Тернус, который сейчас возглавляет аппаратное направление, намерен радикально изменить подход к созданию устройств. Как сообщает Bloomberg, его ключевой задачей после официального вступления в должность станет масштабная реорганизация дизайн-подразделения и возвращение влияния временСтива Джобса.В лучшие годы Apple именно промышленный дизайн являлся сердцем и главным двигателем компании. Под руководством Джони Айва рождались первые концепты iMac, iPod, iPhone и iPad, а эстетические решения команды определяли вектор развития всей технологической индустрии.Однако после постепенного отхода Айва от дел и его окончательного ухода из компании ситуация кардинально изменилась. Позиция главного дизайнера на уровне топ-менеджмента была упразднена, а само подразделение перешло под контроль операционного блока. Это привело к массовому уходу ветеранов старой команды и заметному снижению роли эстетики при принятии стратегических решений. В итоге Apple сосредоточилась на безопасных, постепенных обновлениях текущих линеек, а смелые визуальные эксперименты практически сошли на нет.Джон Тернус категорически не согласен с таким положением дел и уже начал продвигать новую идеологию. На одной из закрытых внутренних встреч он прямо заявил, что именно уникальный внешний вид и эргономика остаются фундаментальной философией бренда. По его мнению, для миллионов людей по всему миру продукция Apple является самым красивым предметом, с которым они взаимодействуют ежедневно, и компания обязана удерживать эту планку.Инсайдеры подчеркивают, что Тернус планирует принимать гораздо более глубокое личное участие в разработке гаджетов, чем Тим Кук. С его приходом к рулю Apple рассчитывает сместить фокус с консервативного улучшения существующих моделей на инженерные прорывы, поиск принципиально новых форм-факторов и возрождение культа безупречного дизайна.