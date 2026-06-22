Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Назад в эпоху Джобса: преемник Тима Кука вернет Apple культ дизайна

Артем


В руководстве Apple назревает масштабная реформа, призванная вернуть компании ее прежнюю идентичность. 

Будущий гендиректор корпорации Джон Тернус, который сейчас возглавляет аппаратное направление, намерен радикально изменить подход к созданию устройств. Как сообщает Bloomberg, его ключевой задачей после официального вступления в должность станет масштабная реорганизация дизайн-подразделения и возвращение влияния временСтива Джобса.

В лучшие годы Apple именно промышленный дизайн являлся сердцем и главным двигателем компании. Под руководством Джони Айва рождались первые концепты iMac, iPod, iPhone и iPad, а эстетические решения команды определяли вектор развития всей технологической индустрии.

Однако после постепенного отхода Айва от дел и его окончательного ухода из компании ситуация кардинально изменилась. Позиция главного дизайнера на уровне топ-менеджмента была упразднена, а само подразделение перешло под контроль операционного блока. Это привело к массовому уходу ветеранов старой команды и заметному снижению роли эстетики при принятии стратегических решений. В итоге Apple сосредоточилась на безопасных, постепенных обновлениях текущих линеек, а смелые визуальные эксперименты практически сошли на нет.

Джон Тернус категорически не согласен с таким положением дел и уже начал продвигать новую идеологию. На одной из закрытых внутренних встреч он прямо заявил, что именно уникальный внешний вид и эргономика остаются фундаментальной философией бренда. По его мнению, для миллионов людей по всему миру продукция Apple является самым красивым предметом, с которым они взаимодействуют ежедневно, и компания обязана удерживать эту планку.

Инсайдеры подчеркивают, что Тернус планирует принимать гораздо более глубокое личное участие в разработке гаджетов, чем Тим Кук. С его приходом к рулю Apple рассчитывает сместить фокус с консервативного улучшения существующих моделей на инженерные прорывы, поиск принципиально новых форм-факторов и возрождение культа безупречного дизайна.
6
Источник:
Bloomberg
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Какие 20 новых гаджетов Apple выпустит в течение года? Есть полный список
Что случилось с iPad за 6 лет? Похоже, Apple создала бессмертный гаджет
Техномагия с браком: почему новые AirPods Pro 3 заставляют меня психовать и швырять их в кейс

Рекомендации

Рекомендации

Вышел Telegram 12.6 — самое масштабное обновление года
Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

Александр Ковтун
+2
Александр Ковтун
Ну, наконец-то! Будем надеяться, вернется в Apple шикарные презентации/на уровне А-ля Джобс/ и действительно стоящие обновления продуктов и ПО! У Стива каждая презентация была как многосерийный фильм, а у Кука некая констатация факта, не более...
Сегодня в 13:35
#
+38
igadkiya
Прошки 17 и 18 (думаю, уже нет ни у кого иллюзий касательно формы последнего) просто пробили дно. Новая раскладушка это вообще за пределами добра и зла. Продукты от Samsung и китайцев выглядят божественно в сравнении с этим нечто. Дизайном Apple давно пора заняться. Докатились до того, что в руки стыдно устройства брать.
Сегодня в 14:51
#
iProJora
+286
iProJora
Хочу iPhone 4s с экраном без рамок, с современными кишками, и полный скевоморфизм как в 6.1.3.
Очень нравится мне эта iOS.
Ламповое времечко.
11 минут назад
#

Читайте также