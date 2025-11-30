Top.Mail.Ru

Нажмите на пустое место: обновление Windows треплет нервы людям дурацким глюком

Фото: Unsplash
Компания Microsoft признала очередной баг в свежем патче для Windows 11. О нем пишет Tom’s Hardware.

Согласно источнику, ошибка найдена в сборке KB5064081. Пользователи, которые его установили, раздражаются и жалуются: после ввода пароля для разблокировки системы им некуда нажать для подтверждения — кнопка просто исчезла со своего места. Microsoft уже прокомментировала проблему, написав, что «значок пароля может отсутствовать или быть невидимым в параметрах входа на экране блокировки».

Разработчики предложили подождать исправления ошибки, а пока просто нажимать на пустое место, где раньше была кнопка — по их словам, она работает, просто не визуализируется.

Ранее мы рассказывали, что апдейт для Windows 11 попортил жизнь геймерам с NVIDIA. 


