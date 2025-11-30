Нажмите на пустое место: обновление Windows треплет нервы людям дурацким глюком

Фото: UnsplashСогласно источнику, ошибка найдена в сборке KB5064081. Пользователи, которые его установили, раздражаются и жалуются: после ввода пароля для разблокировки системы им некуда нажать для подтверждения — кнопка просто исчезла со своего места. Microsoft уже прокомментировала проблему, написав, что «значок пароля может отсутствовать или быть невидимым в параметрах входа на экране блокировки».
Компания Microsoft признала очередной баг в свежем патче для Windows 11. О нем пишет Tom’s Hardware.
Разработчики предложили подождать исправления ошибки, а пока просто нажимать на пустое место, где раньше была кнопка — по их словам, она работает, просто не визуализируется.
