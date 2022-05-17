Назвал сына в честь самолета, запустил электромобиль в космос. 8 безумных поступков Илона Маска

Один из генераторов новостей в последние месяцы — бизнесмен Илон Маск. Сначала он атаковал Россию из-за главного политического события этого года, а потом решил купить Twitter, но позже передумал, наверное.
Основатель Tesla и SpeceX закрепился в списке главных ньюсмейкеров. Сейчас он стабильно там держится, хотя до этого неожиданно врывался в инфополе и притягивал к себе все внимание. Вспомним восемь его безумных поступков.
Покурил траву в эфире
В сентябре 2018 года бизнесмена пригласили в эфир подкаста Джо Рогана. Собеседник предложил изобретателю выкурить смесь табака и марихуаны, на что Маск согласился. При этом, он подчеркнул, что не употребляет канабис на постоянной основе.
В американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально, поэтому бизнесмен закон не нарушил. Закон вступил в силу 1 января 2018 года. И тем не менее, последствия были — акции Tesla упали более чем на 8%, а инцидентом заинтересовались ВВС США. У другой компании Маска SpaceX есть несколько контрактов с военно-воздушными силами. В общем, одним эпизодом он пощекотал нервы инвесторов.
Получил частичный запрет на твиты
7 августа 2018 года Маск написал в Твиттере, что вновь сделает Tesla частной компанией, выкупив все акции на рынке по $420. В результате стоимость ценных бумах компании обвалилась в тот же день на 10%.
Сразу после этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку слов миллиардера с целью выяснить, насколько они соответствуют действительным планам Tesla. Ведомство заподозрило, что твит попыткой манипулирования стоимостью ценных бумаг компании с целью увеличить собственное состояние.
Дело длилось почти год. В итоге Маск и SEC решили, что бизнесмену запрещено писать на ряд тем в соцсетях или «иным образом сообщаться в письменной форме без предварительного согласования с юристом Tesla». Маск больше не вправе комментировать финансовое состояние Tesla, раскрывать планы потенциальных слияний или поглощений, обсуждать показатели производства и продаж, новые или предлагаемые направления деятельности, прогнозы, которые ранее не публиковались, и писать о покупке или продаже ценных бумаг Tesla им самим.
Назвал ребенка именем самолета-штурмовика
Маск был трижды женат, у него шестеро детей. Пять из них носят традиционные имена, зато шестого, который родился 4 мая 2020 года, Маск и его уже бывшая возлюбленная певица Граймс назвали X Æ A-12. Как объяснил бизнесмен, в нем зашифровано название любимого самолета-разведчика пары, математической переменной и искусственного интеллекта.
X — неизвестная переменная, Æ — эльфийское написание AI (любовь / искусственный интеллект), A-12 — самолет-штурмовик. A также указывает на любимую песню Граймс «Архангел». Произносится имя следующим образом: X — "Экс", Æ — «Эш», A-12 – «Эй Твелв». Эксэшэйтрелв, получается.
Сравнил завод Ford с моргом
В интервью The Wall Street Journal Маск оценил заводы Tesla и жестко прошелся по конкуренту. Когда зашел разговор об их обустройстве, в частности, завода во Фремонте, Калифорния, бизнесмен похвалил собственную компанию и уколол оппонента: «Атмосфера хорошая, энергетика тоже. Посмотрите на Ford, их заводы похожи на морг».
В этот раз обошлось без падения акций и исков в суд. Ford просто едко ответил владельцу компании Tesla в «Твиттере»: «Без сомнения, в этой «импровизированной палатке» царит приятная атмосфера, но она неплохая и на другой стороне улицы, на заводе Ford Rouge, где с конвейера каждые 53 секунды сходит по одному высокотехнологичному F-150. Приходите проверить, Илон Маск».
Начал распространять теории заговоров
В ноябре 2020 года, когда мир охватил коронавирус, бизнесмен выразил сомнения насчет подлинности результатов тестирования на наличие инфекции. Он не начал отрицать существование вируса, говорить о заговоре, а просто высказался о тестах, но был не так понят.
13 ноября 2020 года он сказал, что ему удалось получить разные результаты из четырех тестов в один и тот же день. «Происходит что-то крайне лживое. Сегодня четыре раза сдавали анализы на ковид. Два теста оказались отрицательными, два – положительными. Тот же аппарат, тот же тест, та же медсестра», — написал он. Маск был осужден общественностью за твит, и это была далеко не единственная дезинформация, которую он распространял о болезни, за что его прозвали ковидиотом № 1.
Вызвал Путина на бой
В марте текущего года на фоне главного события на международной политической арене Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина. «Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина Вы согласны на бой?», — написал он.
На вопрос пользователей в комментариях основатель Tesla ответил, что он абсолютно серьезен, и «для него было бы честью», если Путин примет вызов.
В посте он упомянул якобы аккаунт Путина, при этом таковым он не являлся. У президента России учетной записи в «Твиттере» нет, а приведенная ссылка — верифицированный аккаунт Кремля на английском под названием President of Russia.
Захотел распродать имущество ради колонизации Марса
7 января основатель Tesla и SpaceX стал богатейшим человеком в мире, а уже 9-го решил распродать все имущество ради колонизации Марса. Он планирует колонизировать Марс — построить город там, а это потребует значительных вложений.
Еще за год до этого он также говорил о подобных планах и объяснял причину таких действий: «Свобода… Мне не нужны деньги. Хочу посвятить себя Марсу и Земле. Собственность тянет вниз».
Кроме того, бизнесмен сообщил, что не дорожит имуществом. «Фактически, у меня почти не останется собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний. Если на работе дела идут напряженно, мне нравится просто спать на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут мои дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», — сказал предприниматель.
Отправил собственную машину в космос
Бизнесмен мечтает высадиться на Марсе. «Я бы хотел там умереть. Но только не при посадке», – шутит он. Побывать там — вполне реальная его цель, и поэтому он основательно готовится осуществить ее.
А первый шаг — отправить в космос любимую машину — вишневый кабриолет Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем. В 2018 году ее запустили туда на ракеты-носителя SpeceX Falcon Heavy.
И возможно, мы с ней не попрощались. Ученые говорят, что в 2091 году машина подойдет к Земле достаточно близко, чтобы ее можно было увидеть ее через мощный телескоп.