Назван бюджетник Xiaomi, который вот-вот получит HyperOS вместо MIUI

Фото: Xiaomi
В сети появилась информация о скором выходе HyperOS от Xiaomi для бюджетного смартфона бренда. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы рассказывали, что Xiaomi представила свою HyperOS на базе ядра Android 14, которая заменит MIUI на всех будущих смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO, а также на целом ряде уже вышедших девайсов.
В сети появилась информация о скором выходе HyperOS от Xiaomi для бюджетного смартфона бренда. Об этом пишет Gizmochina.
Ранее мы рассказывали, что Xiaomi представила свою HyperOS на базе ядра Android 14, которая заменит MIUI на всех будущих смартфонах Xiaomi, Redmi и POCO, а также на целом ряде уже вышедших девайсов.
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Согласно источнику, Xiaomi готовит к выходу сборку HyperOS для бюджетного смартфона Redmi Note 12. На сервере компании обнаружены прошивки со следующими номерами:
Redmi Note 12
- Глобальная — OS1.0.0.13.UMTMIXM
- Индийская — OS1.0.0.3.UMTINXM
Redmi Note 12 NFC
- Глобальная — OS1.0.0.7.UMGMIXM
- ЕЭЗ — OS1.0.0.2.UMGEUXM.
Эти сборки в ближайшие дни должны стать доступны для бета-тестировщиков, после чего будут выложены в открытый доступ для всех желающих. Глобальное развертывание HyperOS начнется в первом квартале 2024 года.
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