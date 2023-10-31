Назван бюджетник Xiaomi, который вот-вот получит HyperOS вместо MIUI

Глобальная — OS1.0.0.13.UMTMIXM

Индийская — OS1.0.0.3.UMTINXM

Глобальная — OS1.0.0.7.UMGMIXM

ЕЭЗ — OS1.0.0.2.UMGEUXM.

Согласно источнику, Xiaomi готовит к выходу сборку HyperOS для бюджетного смартфона Redmi Note 12. На сервере компании обнаружены прошивки со следующими номерами:Эти сборки в ближайшие дни должны стать доступны для бета-тестировщиков, после чего будут выложены в открытый доступ для всех желающих. Глобальное развертывание HyperOS начнется в первом квартале 2024 года.