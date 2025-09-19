Назван единственный цвет iPhone 17 Pro, который можно брать. Два других принесут боль и страдания

Олег

iPhone

Фото: Apple 

В сети начали появляться первые фотографии повреждений новых iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Судя по всему, покупать стоит всего один цвет корпуса — и это точно не оранжевый.

Свежеиспеченные владельцы новых «прошек» жалуются, что устройства максимально легко царапаются. При повреждении алюминиевой поверхности видно, как слой краски откалывается и под ним проступает светлый металл. Похоже, Apple в этот раз не использовала анодирование, а просто покрасила корпус обычным методом. Как итог — любой контакт айфона с твердой поверхностью снимает слой краски и обнажает алюминий.

Фото: Twitter
Фото: X-Twitter

Фото: Twitter
Фото: X-Twitter

Похожая проблема была в прошлом на iPhone 5 черного цвета. Краска на алюминиевом корпусе очень легко царапалась, и айфоны быстро теряли презентабельный вид. В поколении iPhone 5S Apple избавилась от черной расцветки и заменила ее на Space Gray — серый цвет, который достигался химической реакцией на поверхности алюминия (анодированием).

Кажется, что единственный правильный выбор при покупке iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — цвет Silver. Он сочетает белое матовое стекло и некрашенный серебристый алюминий, на которых точно не будет видно царапин и сколов. К сожалению, этот цвет еще и самый невыразительный. 

Рекомендации

Комментарии

iguana
Вчера только об этом подумал,а сегодня новость нацарапали 😀
2 часа назад в 16:27
Gntlmn Mthfcng
Ну это было логично
57 минут назад
