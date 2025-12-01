Top.Mail.Ru

Назван главный плюс нового утильсбора. Попробуйте поспорить!

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Минпромторг прокомментировал состояние российского авторынка и назвал неоспоримый плюс нового прогрессивного расчета утильсбора. Подробности у Quto.

Согласно источнику, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов раскрыл данные по среднему возрасту автомобилей, на которых ездят российские водители. Для легковых машин это 16 лет, а с учетом грузовиков и автобусов — 19 лет. Чиновник не одобрил эти цифры и объяснил их так:

«Таможенный тариф после вступления во Всемирную торговую организацию сложился таким образом, что ввоз поддержанного авто становился сильно выгоднее, чем ввоз нового авто, имею в виду до трех лет. И это настолько деформировало в какой-то момент рынок, что мы никак не могли выйти и до сих пор не вышли на устойчивое омоложение парка. Средний возраст автомобилей 19 лет в целом, 16 лет по легковым. Это очень плохой показатель. И особенности таможенного тарифа, они закрепляли, даже усиливали процессы не обновления, не омоложения парка», — Минпромторг. 

Антон Алиханов рассчитывает, что омолодить российский автопарк поможет новый утильсбор в отношении автомобилей с двигателем от 160 л.с. Механику процесса омоложения через повышенные платежи за импорт он не прояснил. Также Минпромторг надеется увеличить долю российских автомобилей на рынке с 55% до 80% к 2035 году, поскольку собирать машины внутри страны теперь будет значительно выгоднее, чем ввозить их целиком. 

Комментарии

+79
Bykolev
Назовите хотя бы пару российских заводов по утилизации автомобилей.
В Корее, наоборот, государство платит автовладельцу за утилизацию, чтобы стимулировать покупку новых авто с пониженным углеродным следом.
час назад в 12:35
YABLOKOFON
+366
YABLOKOFON
Коротко: Это хорошо потому что мы гребем деньги из воздуха с вас, «отнеситесь с пониманием и покупайте автоваз»
час назад в 12:58
Volnorez Uraganov
+118
Volnorez Uraganov
Любые действия ведущие к подорожанию товаров , потребителя этих товаров обрадовать немогут кто бы там что не говорил,
17 минут назад
+122
Дедушка заподло
Откуда берутся эти деятели? Самое главное сказать глупость умными выражениями!
14 минут назад
