Назван главный плюс нового утильсбора. Попробуйте поспорить!

«Таможенный тариф после вступления во Всемирную торговую организацию сложился таким образом, что ввоз поддержанного авто становился сильно выгоднее, чем ввоз нового авто, имею в виду до трех лет. И это настолько деформировало в какой-то момент рынок, что мы никак не могли выйти и до сих пор не вышли на устойчивое омоложение парка. Средний возраст автомобилей 19 лет в целом, 16 лет по легковым. Это очень плохой показатель. И особенности таможенного тарифа, они закрепляли, даже усиливали процессы не обновления, не омоложения парка», — Минпромторг.



Антон Алиханов рассчитывает, что омолодить российский автопарк поможет новый утильсбор в отношении автомобилей с двигателем от 160 л.с. Механику процесса омоложения через повышенные платежи за импорт он не прояснил. Также Минпромторг надеется увеличить долю российских автомобилей на рынке с 55% до 80% к 2035 году, поскольку собирать машины внутри страны теперь будет значительно выгоднее, чем ввозить их целиком.

