Назван главный плюс нового утильсбора. Попробуйте поспорить!

Фото: UnsplashСогласно источнику, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов раскрыл данные по среднему возрасту автомобилей, на которых ездят российские водители. Для легковых машин это 16 лет, а с учетом грузовиков и автобусов — 19 лет. Чиновник не одобрил эти цифры и объяснил их так:
Минпромторг прокомментировал состояние российского авторынка и назвал неоспоримый плюс нового прогрессивного расчета утильсбора. Подробности у Quto.
«Таможенный тариф после вступления во Всемирную торговую организацию сложился таким образом, что ввоз поддержанного авто становился сильно выгоднее, чем ввоз нового авто, имею в виду до трех лет. И это настолько деформировало в какой-то момент рынок, что мы никак не могли выйти и до сих пор не вышли на устойчивое омоложение парка. Средний возраст автомобилей 19 лет в целом, 16 лет по легковым. Это очень плохой показатель. И особенности таможенного тарифа, они закрепляли, даже усиливали процессы не обновления, не омоложения парка», — Минпромторг.
Антон Алиханов рассчитывает, что омолодить российский автопарк поможет новый утильсбор в отношении автомобилей с двигателем от 160 л.с. Механику процесса омоложения через повышенные платежи за импорт он не прояснил. Также Минпромторг надеется увеличить долю российских автомобилей на рынке с 55% до 80% к 2035 году, поскольку собирать машины внутри страны теперь будет значительно выгоднее, чем ввозить их целиком.