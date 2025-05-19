Назван китайский автомобиль, за которым встают в очередь российские водители. Kia и Skoda давно забыты

Для сравнения: в мае 2021 года в России было продано 2084 штук Kia Sportage, что составляет около 520 машин в неделю; показатель более чем в два раза уступает Haval Jolion в мае 2025. Другой пример: в мае 2021 было продано 2205 машин Skoda Karoq, то есть по 550 авто в неделю. Результат аналогичный.