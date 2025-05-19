Назван китайский автомобиль, за которым встают в очередь российские водители. Kia и Skoda давно забыты

Фото: Haval
В сети появились результаты исследования по продажам китайских автомобилей в России. Оказалось, что лидирует бренд Haval.
На втором месте по спросу в РФ с практически двухкратным отрывом Chery Tiggo 7 PRO Max — за неделю их продали 678 штук. Далее в пятерке разместились две «Нивы» и Geely Monjaro с продажами в 601 штуку. Также в топ-10 вернулся кроссовер Haval M6, который был продан с 12 мая 442 раза.
В сети появились результаты исследования по продажам китайских автомобилей в России. Оказалось, что лидирует бренд Haval.
На втором месте по спросу в РФ с практически двухкратным отрывом Chery Tiggo 7 PRO Max — за неделю их продали 678 штук. Далее в пятерке разместились две «Нивы» и Geely Monjaro с продажами в 601 штуку. Также в топ-10 вернулся кроссовер Haval M6, который был продан с 12 мая 442 раза.
Для сравнения: в мае 2021 года в России было продано 2084 штук Kia Sportage, что составляет около 520 машин в неделю; показатель более чем в два раза уступает Haval Jolion в мае 2025. Другой пример: в мае 2021 было продано 2205 машин Skoda Karoq, то есть по 550 авто в неделю. Результат аналогичный.