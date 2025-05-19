Назван китайский автомобиль, за которым встают в очередь российские водители. Kia и Skoda давно забыты

Олег

Фото: Haval

Фото: Haval

В сети появились результаты исследования по продажам китайских автомобилей в России. Оказалось, что лидирует бренд Haval.

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Согласно «Автостату», за неделю с 12 по 18 мая 2025 года по всей РФ было продано 1120 автомобилей Haval Jolion. Это компактный SUV-кроссовер, который выпускается около пяти лет, фактически является детищем бренда Great Wall, а в России собирается на заводе в Тульской области. У него достаточно современный внешний вид, а под капотом стандартный 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 150 «лошадей». В машине присутствует ABS и ESP, адаптивный круиз-контроль, по желанию можно купить версию с полным приводом. Официально заявленный прайс — от 1,89 млн рублей.

На втором месте по спросу в РФ с практически двухкратным отрывом Chery Tiggo 7 PRO Max — за неделю их продали 678 штук. Далее в пятерке разместились две «Нивы» и Geely Monjaro с продажами в 601 штуку. Также в топ-10 вернулся кроссовер Haval M6, который был продан с 12 мая 442 раза.

Для сравнения: в мае 2021 года в России было продано 2084 штук Kia Sportage, что составляет около 520 машин в неделю; показатель более чем в два раза уступает Haval Jolion в мае 2025. Другой пример: в мае 2021 было продано 2205 машин Skoda Karoq, то есть по 550 авто в неделю. Результат аналогичный. 

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Источник:
Автостат
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Комментарии

+4805
Carter_Mayers
Обязательно, как только, так сразу. Любой кореец и японец, будет в сто крат лучше и интересней, а эти всратые полторашки и кучу экранов с кривой русификацией и за цену в X3-X4 раза, пусть оставят эти барыги себе
час назад в 18:45
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