Назван лучший Android-смартфон августа, который вас точно не разочарует

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Команда бенчмарка Antutu опубликовала рейтинг Android-смартфонов за август, в котором назвала десятку лучших из лучших. Модели из топа необязательно поступали в продажу в августе, но именно в этом месяце должны были выйти в лидеры.На первом месте расположился флагман Red Magic 9S Pro+, который оснащен самым топовым чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC). Вкупе с 24 Гб ОЗУ и продвинутой геймерской системой охлаждения устройство набрало наибольшее количество баллов среди своих конкурентов. Именно он является лучшим выбором в плане производительности на текущий момент. Далее следует OnePlus Ace 3 Pro с очень близким результатом и аналогичным объемом оперативной памяти. На третьем месте iQOO Neo9S Pro+ с 16 Гб ОЗУ и тем же чипом QS 8 Gen 3, но без индекса ОС.Что касается моделей среднего ценового сегмента, то в нём лидирует OnePlus Ace 3V с 12 Гб ОЗУ и на чипе Snapdragon 7+ Gen 3; на нём же работает realme GT Neo6 SE, занявший второе место рейтинга, несмотря на больший объем ОЗУ в 16 Гб. Замыкает тройку лидеров Redmi R70E на базе Mediatek Dimensity 8300-Ultra.