Назван лучший Android-смартфон конца 2023 года

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Популярный бенчмарк Antutu опубликовал свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением Android. Список появился на официальном сайте компании.Рейтинг составлен на основании данных со всего мира, за исключением Китая. Antutu предупреждает, что усреднил данные по каждому смартфону, а не использовал для рейтинга самые высокие результаты.Первое место занял китайский Xiaomi 14 Pro. Он работает на базе новейшего чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 вкупе с 12 Гб оперативной памяти. Смартфон набирает более 2 млн баллов в бенчмарке.На втором месте находится Nubia Z50S Pro — при том же самом чипе он набирает всего 1640868 баллов, что почти на 25% меньше флагмана «сяоми». Оперативной памяти столько же.Любопытно, что флагман Samsung Galaxy S23 Ultra занял только 8 место со 1541898 баллами — даже Galaxy S23 Plus его обошел и попал на пятую строчку.