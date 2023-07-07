Назван очень простой и быстрый способ удалить вирус с iPhone. Можете сделать для профилактики

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«Лаборатория Касперского» рассказала полезные подробности о шпионском ПО, заражающем iPhone, в том числе в России. Информация появилась в 1Prime.
Ранее мы уже рассказывали об опасном трояне, который распространялся на iPhone россиян — его назвали «Операция триангуляция». Его наличие пришлось комментировать даже самой Apple. Однако это не единственный вирус, который может попасть на ваш «яблочный» смартфон. Существуют и другие, но у всех троянов для iPhone есть одна общая особенность.
Согласно источнику, вредоносное ПО не способно пережить перезагрузку iPhone. Скорее всего, дело в особенностях работы iOS — до сих пор для самой свежей iOS 16.5.1 не существует полноценного джейлбрейка, который не «слетал» бы после перезагрузки.
Так что самый верный способ избавиться от троянов на своем iPhone — просто периодически его перезагружать. А чтобы вредоносы вовсе не попадали на устройство, можно отключить iMessage, так как именно через уязвимость в этом месенджере трояны заражают айфоны.
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