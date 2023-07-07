Назван очень простой и быстрый способ удалить вирус с iPhone. Можете сделать для профилактики

Олег

iPhone
Фото: Unsplash


«Лаборатория Касперского» рассказала полезные подробности о шпионском ПО, заражающем iPhone, в том числе в России. Информация появилась в 1Prime.

Ранее мы уже рассказывали об опасном трояне, который распространялся на iPhone россиян — его назвали «Операция триангуляция». Его наличие пришлось комментировать даже самой Apple. Однако это не единственный вирус, который может попасть на ваш «яблочный» смартфон. Существуют и другие, но у всех троянов для iPhone есть одна общая особенность.

Согласно источнику, вредоносное ПО не способно пережить перезагрузку iPhone. Скорее всего, дело в особенностях работы iOS — до сих пор для самой свежей iOS 16.5.1 не существует полноценного джейлбрейка, который не «слетал» бы после перезагрузки.

Так что самый верный способ избавиться от троянов на своем iPhone — просто периодически его перезагружать. А чтобы вредоносы вовсе не попадали на устройство, можно отключить iMessage, так как именно через уязвимость в этом месенджере трояны заражают айфоны. 

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Источник:
1prime
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Комментарии

+164
Sergey2048
А тряпочкой его переодически протирать, поможет ?Думаю, если вы очень интересны интересным людям из интересных органов, то ребут не поможет.
час назад в 18:21
#
+133
lokky
"у всех троянов для iPhone есть одна общая особенность" — их не существует))
час назад в 18:27
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