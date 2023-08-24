Назван самый лучший iPhone по версии пользователей

Олег

iPhone

Фото: Unsplash

Бенчмарк AnTuTu назвал самый лучший iPhone по версии пользователей. Рейтинг включает 10 устройств разных поколений по степени популярности.

Авторы руководствовались отзывами владельцев iPhone разных поколений и вывели рейтинг, который отображает степень удовлетворенности устройствами. На первом месте… iPhone SE первого поколения, который вышел в 2016 году.

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iPhone SE
Фото: Apple

Напомним, что iPhone SE-1 был представлен в любимом многими корпусе от iPhone 5/5S с квадратными гранями — возможно, ностальгия сыграла здесь ключевую роль. В целом благодаря производительному «железу» и низкому разрешению дисплея эта модель действительно шустра не по возрасту.

Из более-менее свежих устройств в списке есть лишь четыре модели iPad, iPhone 12 mini на шестом месте и iPhone SE (2020) — на десятом. Остальные позиции оккупировали «старички»: iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone 7. Опрос проводился в Китае, так что в других странах мнение пользователей может отличаться. 

Antutu

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Комментарии

Mers
+4579
Mers
Поставил новый аккумулятор и сохранил на память, лежит в коробке.
Сегодня в 11:31
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tellurian
+4850
tellurian Mers
Для чего? Вы вряд ли будете им пользоваться много или часто.
Для ностальгии?
2 часа назад в 12:14
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13den666
+444
13den666
Пользовался таким 2 года. Не смотря на маленькие АКБ и экран устраивал абсолютно всем, оставил только хорошие воспоминания .. после него xs max казался огромным планшетом))
2 часа назад в 11:54
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