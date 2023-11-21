Назван самый популярный пароль 2023 года. Признайтесь, у вас такой же?



Разработчики NordPass опубликовали статистику использования паролей своими пользователями. Они делают это каждый год, но в 2023-м произошли некоторые изменения.



Согласно источнику, первое место среди самых популярных среди пользователей паролей занял «123456» вместо прошлогоднего password, который теперь на седьмом месте. На втором месте стоит admin, на третьем — 12345678.







В целом среди 15 первых строчек большинство паролей состоят из цифр от 0 до 9, расположенных по порядку. Разумеется, такой пароль не выдерживает никакой критики и совершенно не защищает устройство и личные данные пользователей. Самым «надежным» из этого скорбного перечня можно назвать UNKNOWN — на его взлом потребуется целых 17 минут. В целом среди 15 первых строчек большинство паролей состоят из цифр от 0 до 9, расположенных по порядку. Разумеется, такой пароль не выдерживает никакой критики и совершенно не защищает устройство и личные данные пользователей. Самым «надежным» из этого скорбного перечня можно назвать UNKNOWN — на его взлом потребуется целых 17 минут.