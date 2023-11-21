Назван самый популярный пароль 2023 года. Признайтесь, у вас такой же?

Олег

Пароль


Разработчики NordPass опубликовали статистику использования паролей своими пользователями. Они делают это каждый год, но в 2023-м произошли некоторые изменения.

Согласно источнику, первое место среди самых популярных среди пользователей паролей занял «123456» вместо прошлогоднего password, который теперь на седьмом месте. На втором месте стоит admin, на третьем — 12345678.
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Пароли

В целом среди 15 первых строчек большинство паролей состоят из цифр от 0 до 9, расположенных по порядку. Разумеется, такой пароль не выдерживает никакой критики и совершенно не защищает устройство и личные данные пользователей. Самым «надежным» из этого скорбного перечня можно назвать UNKNOWN — на его взлом потребуется целых 17 минут. 

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Источник:
xaker
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Комментарии

+121
lokky
Нет, у меня !L%tZFa0d$f^RLb7#b@035K$
Сегодня в 15:20
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Misha Gynin
–35
Misha Gynin
Вот блин, все мои пароли перечислили 😱😂
час назад в 17:55
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