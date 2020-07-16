Самым популярным сервисом для оплаты онлайн снова стал «Сбербанк онлайн». Его, как минимум, хотя бы раз использовало 82,8% россиян. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс.Денег» со ссылкой на Mediascope. Второе место занял сервис «Яндекс.Деньги», третье у Qiwi (39,8%). В топ-5 также вошли WebMoney и «МТС-Деньги».
Сообщается, что россияне стали меньше использовать банковские карты для оплаты в то время как доля бесконтактных платежей увеличилась до 53,4%. Вместе с этим выросла популярность сервисов Google Pay (с 22,9% до 29,1%), Samsung Pay (с 15,5% до 17,4%), Apple Pay (с 18,9% до 20,2%).
Чаще всего онлайн оплачивают мобильную связь (81,6%), покупки в онлайн-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%). Отмечается, что в 2020 году среди жителей России выросла доля расходов в категории доставки еды 61,5%, а в прошлом году этот показатель составлял — 51,5%.
Опрос проводился в период с мая по июнь 2020 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте 12-55 лет, проживающие в городах с населением от 600-700 тысяч человек в семи федеральных округах.
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Сообщается, что россияне стали меньше использовать банковские карты для оплаты в то время как доля бесконтактных платежей увеличилась до 53,4%. Вместе с этим выросла популярность сервисов Google Pay (с 22,9% до 29,1%), Samsung Pay (с 15,5% до 17,4%), Apple Pay (с 18,9% до 20,2%).
Чаще всего онлайн оплачивают мобильную связь (81,6%), покупки в онлайн-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%). Отмечается, что в 2020 году среди жителей России выросла доля расходов в категории доставки еды 61,5%, а в прошлом году этот показатель составлял — 51,5%.
Опрос проводился в период с мая по июнь 2020 года. В исследовании приняли участие россияне в возрасте 12-55 лет, проживающие в городах с населением от 600-700 тысяч человек в семи федеральных округах.
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iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru