Назван шокирующий ценник Apple Watch Ultra 3. Кто вообще это купит?!

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Компания Apple вдвое увеличит стоимость следующих Watch Ultra, чтобы окупить новый тип дисплея. Об этом пишет Phone Arena.Согласно источнику, речь идет о третьей модели топовых «яблочных» часов. Первые два поколения почти не отличаются друг от друга, но грядущие Apple Watch Ultra 3, по слухам, должны получить новый тип дисплея microLED — такого еще не были ни в одном продукте компании.Переход с OLED на microLED принесет два существенных улучшения: часы будут намного медленнее разряжаться, а яркость дисплея станет гораздо выше. Однако заплатить за эти преимущества придется немало: microLED-панели всё еще очень дорогие, поэтому источник считает, что Apple Watch Ultra 3 будут стоить от $1500 именно по этой причине.Помимо цены корейские инсайды сообщают о планах Apple самостоятельно производить дисплеи microLED, чтобы снизить их себестоимость. В таком случае компания сможет оснастить ими все свои продукты. С учетом этих планов релиз Ultra 3 может быть отложен на пару лет: Apple установит в них microLED собственного производства и розничный ценник не придется так сильно завышать.