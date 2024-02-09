Назван шокирующий ценник Apple Watch Ultra 3. Кто вообще это купит?!

Олег

Watch


Компания Apple вдвое увеличит стоимость следующих Watch Ultra, чтобы окупить новый тип дисплея. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о третьей модели топовых «яблочных» часов. Первые два поколения почти не отличаются друг от друга, но грядущие Apple Watch Ultra 3, по слухам, должны получить новый тип дисплея microLED — такого еще не были ни в одном продукте компании.

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Переход с OLED на microLED принесет два существенных улучшения: часы будут намного медленнее разряжаться, а яркость дисплея станет гораздо выше. Однако заплатить за эти преимущества придется немало: microLED-панели всё еще очень дорогие, поэтому источник считает, что Apple Watch Ultra 3 будут стоить от $1500 именно по этой причине.

Помимо цены корейские инсайды сообщают о планах Apple самостоятельно производить дисплеи microLED, чтобы снизить их себестоимость. В таком случае компания сможет оснастить ими все свои продукты. С учетом этих планов релиз Ultra 3 может быть отложен на пару лет: Apple установит в них microLED собственного производства и розничный ценник не придется так сильно завышать. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+2683
tellurian
Спрос будет маленький. Есть хорошие альтернативы. Стальные или алюминиевые.
2 часа назад в 22:40
#
+4421
Gabriel
Мне другое интересно, как Эппл собралась Сама производить дисплеи?
Завод рядом рядом с кампусом построят ?)
час назад в 23:30
#
+1119
Grealex Gabriel
Купят готовый
50 минут назад
#
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