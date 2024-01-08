Назван шокирующий ценник на iPad с OLED-дисплеем

Олег

iPad
Фото: MacRumors


Компания Apple будет продавать будущие iPad Pro с OLED-матрицами значительно дороже нынешних моделей. Об этом пишет MacRumors.

Подробностями с удручающими цифрами поделился корейский инсайдер. По его словам, Apple уже знает, за какие суммы будет продавать долгожданные iPad Pro OLED. Напомним, что сейчас в «прошках» используются mini-LED-дисплеи, которые по сути являются гибридом ЖК и светодиодной технологии. Единственное их преимущество — глубокий черный цвет.

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Согласно источнику, цены на будущие планшеты повысятся на 60-80%. Например, iPad Pro 11’’ OLED будет стоить от $1300, тогда как сейчас базовый iPad Pro 11’’ mini-LED продается от $799. Новая модель с диагональю 13 дюймов предварительно оценивается в $1800 в базовой конфигурации, а сейчас iPad Pro 12,9 mini-LED продается от $1099. Версия с самым емким накопителем превысит прайс в $2000.

Аналитики уверены: подорожание iPad Pro будет вызвано лишь одним фактором — дорогими OLED-панелями, закупленными у Samsung и LG. Других причин для поднятия стоимости не будет. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–10
ВилсакомФорева🫶 Alex82
А хотите еще прикол? В статье на которую ссылается воронин нету цифры 1300$, есть 1500$. Этот бедолага устал. Надо бы ему в отпуск. Отсебятину лепит. А люди хавают.
Сегодня в 03:44
#
–50
oskar
Вообщем жадности всех, перед крахом доллара, нет границ 😉
Вчера в 19:44
#
tellurian
+3759
tellurian
Тогда продажи точно рухнут ещё ниже. Проще купить ноутбук.
На 4пда человек собрал набор:
планшет 11’’ 2020, клавиатура Nuphy AIR75 Gray (AIR75-SG2-F) с подставкой и трекпад. И дешевле ноута. Он программирует на нём.
Вчера в 21:02
#
+220
Holldann
«являются гибридом ЖК и светодиодной технологии»
Это то же самое, что гибрид воды и света. Не стыдно в своем техноблоге такой бред писать? Лаврова на вас нет.
Вчера в 21:26
#
–10
ВилсакомФорева🫶 Holldann
Ой не начинайте. Эта редакция тупая и неисправимая. Постоянные ошибки, опечатки. Перевести статью не могут — отсебятину лепят, английский не знают. Просто мрак а не редакция.
Сегодня в 03:47
#