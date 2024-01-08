Назван шокирующий ценник на iPad с OLED-дисплеем



Фото: MacRumors



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Компания Apple будет продавать будущие iPad Pro с OLED-матрицами значительно дороже нынешних моделей. Об этом пишет MacRumors.Подробностями с удручающими цифрами поделился корейский инсайдер. По его словам, Apple уже знает, за какие суммы будет продавать долгожданные iPad Pro OLED. Напомним, что сейчас в «прошках» используются mini-LED-дисплеи, которые по сути являются гибридом ЖК и светодиодной технологии. Единственное их преимущество — глубокий черный цвет.Согласно источнику, цены на будущие планшеты повысятся на 60-80%. Например, iPad Pro 11’’ OLED будет стоить от $1300, тогда как сейчас базовый iPad Pro 11’’ mini-LED продается от $799. Новая модель с диагональю 13 дюймов предварительно оценивается в $1800 в базовой конфигурации, а сейчас iPad Pro 12,9 mini-LED продается от $1099. Версия с самым емким накопителем превысит прайс в $2000.Аналитики уверены: подорожание iPad Pro будет вызвано лишь одним фактором — дорогими OLED-панелями, закупленными у Samsung и LG. Других причин для поднятия стоимости не будет.