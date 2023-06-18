Назван список смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновления до MIUI 15

Mi 10 Lite 5G;

Mi 10 Youth;

Mi 10T Lite;

Mi 10i 5G;

Redmi K30;

Redmi K30 5G;

Redmi K30 Racing;

Redmi K30i;

Redmi Note 9;

Redmi Note 9 5G;

Redmi Note 9T;

Redmi 10X;

Redmi 10X 5G;

Redmi 9;

Redmi 9C;

Redmi 9A;

Redmi 9 Prime;

Redmi 9i;

Redmi 9 Power;

Redmi 9T;

POCO M2;

POCO M2 Pro;

POCO M3;

POCO X2.

Mi 10;

Mi 10 Pro;

Mi 10 Ultra;

Mi 10S;

Mi 10T;

Mi 10T Pro;

Redmi K30S;

Redmi K30 Pro;

POCO F2 Pro;

POCO X3;

POCO X3 NFC;

Redmi Note 10;

Redmi Note 10 Lite;

Redmi A1;

Redmi A1+;

POCO C40;

POCO C50;

Redmi 10 Power;

Redmi 10C;

Redmi 10A;

Redmi 10 (индийский регион);

Redmi Note 9 Pro;

Redmi Note 9 Max;

Redmi Note 9S.

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Перечень составило одно из крупнейших сообществ посвященное смартфонам Xiaomi. Всего рассматривались более 40 устройств: 24 из них не получат новых функций прошивки. Ровно столько же обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%.Апдейт актуальной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi, Poco, Redmi и Black Shark ожидается в ноябре 2023 года. Портал XIAOMIUI, специализирующийся на технике китайского бренда проанализировал несколько линеек гаджетов и представил свой список.Тем не менее, данный перечень не является официальными данными от Xiaomi. Кроме того бренд может расставлять приоритеты в зависимости от востребованности смартфонов, в том числе и устаревших моделей. Окончательный список будет опубликован ближе к релизу MIUI 15.