Назван список смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновления до MIUI 15

Перечень составило одно из крупнейших сообществ посвященное смартфонам Xiaomi. Всего рассматривались более 40 устройств: 24 из них не получат новых функций прошивки. Ровно столько же обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%.
Апдейт актуальной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi, Poco, Redmi и Black Shark ожидается в ноябре 2023 года. Портал XIAOMIUI, специализирующийся на технике китайского бренда проанализировал несколько линеек гаджетов и представил свой список.
Не получат обновление до MIUI 15:
- Mi 10 Lite 5G;
- Mi 10 Youth;
- Mi 10T Lite;
- Mi 10i 5G;
- Redmi K30;
- Redmi K30 5G;
- Redmi K30 Racing;
- Redmi K30i;
- Redmi Note 9;
- Redmi Note 9 5G;
- Redmi Note 9T;
- Redmi 10X;
- Redmi 10X 5G;
- Redmi 9;
- Redmi 9C;
- Redmi 9A;
- Redmi 9 Prime;
- Redmi 9i;
- Redmi 9 Power;
- Redmi 9T;
- POCO M2;
- POCO M2 Pro;
- POCO M3;
- POCO X2.
Могут получить обновление до MIUI 15:
- Mi 10;
- Mi 10 Pro;
- Mi 10 Ultra;
- Mi 10S;
- Mi 10T;
- Mi 10T Pro;
- Redmi K30S;
- Redmi K30 Pro;
- POCO F2 Pro;
- POCO X3;
- POCO X3 NFC;
- Redmi Note 10;
- Redmi Note 10 Lite;
- Redmi A1;
- Redmi A1+;
- POCO C40;
- POCO C50;
- Redmi 10 Power;
- Redmi 10C;
- Redmi 10A;
- Redmi 10 (индийский регион);
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9 Max;
- Redmi Note 9S.
Тем не менее, данный перечень не является официальными данными от Xiaomi. Кроме того бренд может расставлять приоритеты в зависимости от востребованности смартфонов, в том числе и устаревших моделей. Окончательный список будет опубликован ближе к релизу MIUI 15.
Смартфоны Xiaomi и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides