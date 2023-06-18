Назван список смартфонов Xiaomi, которые останутся без обновления до MIUI 15

Артем
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Перечень составило одно из крупнейших сообществ посвященное смартфонам Xiaomi. Всего рассматривались более 40 устройств: 24 из них не получат новых функций прошивки. Ровно столько же обновятся до MIUI 15 с вероятностью 50%.

Апдейт актуальной оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi, Poco, Redmi и Black Shark ожидается в ноябре 2023 года. Портал XIAOMIUI, специализирующийся на технике китайского бренда проанализировал несколько линеек гаджетов и представил свой список. 

Не получат обновление до MIUI 15:

  • Mi 10 Lite 5G;
  • Mi 10 Youth;
  • Mi 10T Lite;
  • Mi 10i 5G;
  • Redmi K30;
  • Redmi K30 5G;
  • Redmi K30 Racing;
  • Redmi K30i;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi Note 9 5G;
  • Redmi Note 9T;
  • Redmi 10X;
  • Redmi 10X 5G;
  • Redmi 9;
  • Redmi 9C;
  • Redmi 9A;
  • Redmi 9 Prime;
  • Redmi 9i;
  • Redmi 9 Power;
  • Redmi 9T;
  • POCO M2;
  • POCO M2 Pro;
  • POCO M3;
  • POCO X2.


Могут получить обновление до MIUI 15:

  • Mi 10;
  • Mi 10 Pro;
  • Mi 10 Ultra;
  • Mi 10S;
  • Mi 10T;
  • Mi 10T Pro;
  • Redmi K30S;
  • Redmi K30 Pro;
  • POCO F2 Pro;
  • POCO X3;
  • POCO X3 NFC;
  • Redmi Note 10;
  • Redmi Note 10 Lite;
  • Redmi A1;
  • Redmi A1+;
  • POCO C40;
  • POCO C50;
  • Redmi 10 Power;
  • Redmi 10C;
  • Redmi 10A;
  • Redmi 10 (индийский регион);
  • Redmi Note 9 Pro;
  • Redmi Note 9 Max;
  • Redmi Note 9S.

Тем не менее, данный перечень не является официальными данными от Xiaomi. Кроме того бренд может расставлять приоритеты в зависимости от востребованности смартфонов, в том числе и устаревших моделей. Окончательный список будет опубликован ближе к релизу MIUI 15.
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Источник:
Xiaomiui
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