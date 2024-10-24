Назван срок тотального скачка цен на мобильную связь

Олег

SIM


Большинство операторов связи намерены повысить тарифы в следующем году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно опросу российских-компаний, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения и телефонии, подавляющее большинство из них собираются повысить тарифы с началом 2025 года — таких оказалось 95%. При этом половина компаний намеревается поднять цены сразу на 10-15%, еще 22% из них откорректируют тарифы на 20% и более, а оставшиеся собираются брать с клиентов на 3-10% денег.

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Среди факторов подорожания, которые называют телеком-провайдеры, чаще всего значится дефицит оборудования, следом идут увеличение издержек в среднем на 10%, нехватка работников и госрегулирование. «С учетом этих факторов индексация архивных тарифов, которые были разработаны и вводились в совершенно других экономических условиях, неизбежна. Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик», — подытожил анонимный собеседник «Коммерсанта».

ФАС РФ пока не получала информацию об этих планах по повышению тарифов. Поскольку мобильные операторы нередко становятся объектом регулирования с её стороны, им придется хорошо продумать обоснования для удорожания своих услуг. 

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Источник:
Коммерсантъ
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