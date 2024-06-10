ПМЭФ 2024

Назван срок возврата денег из Qiwi. Твёрдо и чётко!

Александр


Гендиректор госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Андрей Мельников рассказал, когда все кредиторы Qiwi, вкладчики «Киви Банка» и пользователи «Qiwi Кошелька» смогут получить свои деньги обратно. По его словам, это случится к сентябрю 2024 года.

Мельников заявил, что у «Киви Банка» достаточно активов, чтобы расплатиться с долгами. Первое собрание кредиторов состоится 13 июня. Сейчас заявлено 64 тысячи кредиторов, требующих возврата суммарно на 32,5 млрд рублей. Среди них 50 тысяч обладателей электронных кошельков, которые держали в них в общей сложности 0,5 млрд рублей или в среднем по 8 тысяч рублей на аккаунт. В июле на выплаты кредиторам будет направлен 21 млрд рублей.

Центробанк отозвал у «Киви Банка» лицензию в феврале 2024 года. Владеющая им группа Qiwi не стала закрываться, поскольку ей принадлежит ещё несколько бизнесов, в том числе вне России.

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