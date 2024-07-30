Назван срок запуска цифрового рубля

Александр



Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации обозначила срок внедрения в России общегосударственной цифровой валюты. По её словам, сейчас проект проходит пилотные испытания, а по их завершению начнётся массовое развёртывание с участием банков.

«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты. Сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. Мы нацелимся именно на эти даты, но это будет постепенный процесс. Постепенный процесс использования цифровых рублей», — заявила Набиуллина.

Цифровой рубль разрабатывается с весны 2021 года. В его тестировании принимают участие крупные банки, в том числе «Сбер» и «Т-Банк». Он работает на основе блокчейн-сети. В перспективе цифровой рубль станет равноценен обычному рублю.
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Комментарии

+4783
Carter_Mayers
Очередная и бесполезная фигня, будто обычного мало. Цифровизаторы недоделанные блин
Вчера в 15:04
#
tellurian
+1640
tellurian Carter_Mayers
Я жду. Хочу попробовать.
Для бюджетных организаций будет быстрее и контроль выше.
Да и для трансграничных платежей будет удобен . Надеюсь.
Вчера в 18:56
#
+4481
Gabriel
«В перспективе цифровой рубль станет равноценен обычному рублю.»
Можно подумать что изначально цифровой рубль не равноценен)
Это новая форма контроля денежной массы.
Вчера в 15:18
#
+64
AID_000680.f0512db9361e436e95c46efbe3c8698f.1736
Цифрорубль нужен для контроля. Он будет действовать от зарплаты до зарплаты. Чтобы население не копило денежные массы.
Вчера в 18:21
#