Назван срок запуска цифрового рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации обозначила срок внедрения в России общегосударственной цифровой валюты. По её словам, сейчас проект проходит пилотные испытания, а по их завершению начнётся массовое развёртывание с участием банков.
«Сейчас я могу сказать, что если все и дальше пойдет по нашему плану, мы успешно осуществим пилоты. Сможем перейти от пилота к массовому внедрению цифрового рубля с июля 2025 года. Мы нацелимся именно на эти даты, но это будет постепенный процесс. Постепенный процесс использования цифровых рублей», — заявила Набиуллина.
Цифровой рубль разрабатывается с весны 2021 года. В его тестировании принимают участие крупные банки, в том числе «Сбер» и «Т-Банк». Он работает на основе блокчейн-сети. В перспективе цифровой рубль станет равноценен обычному рублю.
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