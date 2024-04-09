Назван ценник Lada Granta с АКПП. Держите челюсть

Олег

Фото: Lada


В сети появилась информация о ценообразовании обновленной Lada Granta с автоматической трансмиссией. Стоимость улетела выше 1 млн рублей.

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Информацией поделился главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он опубликовал в своем Telegram-канале полный перечень опций и ценники Lada Granta AT — обновленной «бюджетки» с автоматической коробкой передач. Машина выйдет в двух версиях:
  • Sedan Comfort Plus. В числе опций — две подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, 15-дюймовые легкосплавные диски. Цена: от 1 176 900 рублей.
  • Лифтбэк CLUB. Оснащение аналогичное, но добавлен парктроник и обогрев лобового стекла. Цена: от 1 247 900 рублей.
Обе версии получат 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с., АКПП будет 4-ступенчатой. Расход обещают около 7,4 литра на 100 км в смешанном режиме. 

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Источник:
Telegram
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Комментарии

kardigan
+3572
kardigan
Вы видимо хотели, чтоб её цена была не выше электоросамоката?!
Сегодня в 14:22
#
+103
unfailingsky kardigan
Мы хотели адекватной. Но рабы, которые считают этот кошмар нормой и глотают всё, что им в рот пихают, и тут нашлись.
2 часа назад в 14:47
#
tellurian
+1252
tellurian
И они хотят поднять утильсбор? Так они еще вырастут в цене после этого.
Сегодня в 14:23
#
+84
просто дед tellurian
Все никак в толк не возьму, почему этот побор называют утильсбор? Какая тут вообще связь то? 😂
2 часа назад в 14:50
#
Tigrolik
+664
Tigrolik просто дед
Утилизационный сбор. Плата за утилизацию когда авто перестанет быть пригодным к эксплуатации. Платит этот сбор покупатель и он заложен в стоимость авто. Потом можно будет сдать машину на утилизацию совершенно бесплатно. По факту очередной развод простого народа на деньги.
час назад в 15:38
#
Pavel Nikiforov
+692
Pavel Nikiforov Tigrolik
а если я не хочу сдавать ее на утилизацию, а продам разборщикам, которые так же получат с нее выгоду?
те по факту реально просто развод на бабки из ничего.
опять же если человек купил новое авто, откатал года 3 на нем и продал на вторичку — почему ему бабло за уплаченный утиольсбор не возвращают, если он не воспользовался услугой? XD
час назад в 15:48
#
+84
просто дед Tigrolik
Сколько вообще людей в России в год сдают авто в утилизацию?
0 человек 0%?
час назад в 16:23
#