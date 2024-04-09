Назван ценник Lada Granta с АКПП. Держите челюсть

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Sedan Comfort Plus. В числе опций — две подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, 15-дюймовые легкосплавные диски. Цена: от 1 176 900 рублей.

В числе опций — две подушки безопасности, ABS, кондиционер, обогрев передних сидений, 15-дюймовые легкосплавные диски. Цена: от 1 176 900 рублей. Лифтбэк CLUB. Оснащение аналогичное, но добавлен парктроник и обогрев лобового стекла. Цена: от 1 247 900 рублей.

В сети появилась информация о ценообразовании обновленной Lada Granta с автоматической трансмиссией. Стоимость улетела выше 1 млн рублей.Информацией поделился главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Он опубликовал в своем Telegram-канале полный перечень опций и ценники Lada Granta AT — обновленной «бюджетки» с автоматической коробкой передач. Машина выйдет в двух версиях:Обе версии получат 16-клапанный мотор мощностью 98 л.с., АКПП будет 4-ступенчатой. Расход обещают около 7,4 литра на 100 км в смешанном режиме.