Назван цвет, который будет преследовать вас весь 2024 год



Компания Pantone представила главный цвет 2024 года по своей версии. Об этом пишет «Код Дурова».



Согласно источнику, цветом следующего года станет Peach Fuzz, или «персиковый пушок». По мнению экспертов компании, оттенок должен «обратить внимание на человечность, сострадание и единение со всем миром», и «связывает все человеческие чувства воедино».











Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман считает, что «персиковый пушок» должен напомнить людям теплые объятия, современную элегантность и объединяет молодость с состраданием.



Pantone заключила соглашение с Motorola и бренд уже выпустил две специальные версии своих смартфонов в цвете Peach Fuzz. Несомненно, в течение 2024 года многие технологические бренды поддержат это движение и мы не раз увидим смартфоны, наушники и чехлы в цвете «персиковый пушок». Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман считает, что «персиковый пушок» должен напомнить людям теплые объятия, современную элегантность и объединяет молодость с состраданием.Pantone заключила соглашение с Motorola и бренд уже выпустил две специальные версии своих смартфонов в цвете Peach Fuzz. Несомненно, в течение 2024 года многие технологические бренды поддержат это движение и мы не раз увидим смартфоны, наушники и чехлы в цвете «персиковый пушок».