Названа дата большого обновления Windows 11 для всех пользователей

Олег

Windows


Компания Microsoft обновит Windows 11 через пару месяцев. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, сроки следующего большого обновления Windows 11 слила компания Dell на своей презентации XPS. Если верить бренду, то его новые ноутбуки получат поддержку Wi-Fi 7 после выхода апдейта Windows 11 24H1. В примечаниях указано, что данная прошивка «не будет доступна до апреля 2024 года для загрузки и до августа 2024 года для заводской предустановки».

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Windows

В сети уже появлялись утечки относительно апдейта Windows 11 24H1 — его еще называют Moment 5. Он станет накопительным обновлением, которое должно принести улучшение пользовательского опыта по всей системе, а также исправить много багов и уязвимостей. Осенью Microsoft выпустит еще более крупный апдейт под названием Hudson Valley. 

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Источник:
Rozetked
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