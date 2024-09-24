Названа дата, когда новую HarmonyOS NEXT без Android можно будет попробовать всем желающим

Олег

Фото: Huawei


Компания Huawei анонсировала публичное бета-тестирование своей новой операционной системы для смартфонов, которая была очищена от наследия Android. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь идет о HarmonyOS NEXT, которая в Китае известна как Hongmeng. Разработчики этой операционной системы полностью отказались от базовых библиотек Android, что означает её полную несовместимость с Android-приложениями. Чтобы компенсировать эту потерю, Huawei уже подготовила более 10 тысяч приложений для новой ОС в 18 категориях. Президент Mobile Cloud Чжу Юнган смело заявил, что HarmonyOS NEXT за год достигла того, на что Android и iOS ушло «17 лет».

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Около трех месяцев назад HarmonyOS NEXT вышла в виде бета-версии для разработчиков, а с 8 октября 2024 года станет доступна публичная бета-сборка для всех желающих. Первоначально ОС смогут попробовать владельцы устройств серии Mate 60, Mate X5 и MatePad Pro 13.2. 

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Источник:
Gizmochina
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