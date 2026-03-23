Названа дата презентации iOS 27 и macOS 27. Ждёте WWDC 2026?

Компания Apple наконец-то объявила, что её 37-я ежегодная Всемирная конференция разработчиков (WWDC) стартует в понедельник, 8 июня, и завершится в пятницу, 12 июня. Как и прошлогодние мероприятия, WWDC 2026 будет преимущественно проходить в онлайн-формате, открытом для всех.

WWDC всегда стартует с ключевой презентации, которая проходит в первый день мероприятия. В этом году она состоится 8 июня в 20:00 по московскому времени. Apple представит iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 и visionOS 27. Смотреть трансляцию можно будет на сайте Apple или на YouTube-канале бренда.Компания также планирует провести очную часть для отдельных разработчиков и студентов в кампусе Apple Park в Купертино.Мы также будем оперативно рассказывать обо всех анонсах с WWDC 2026 на iGuides.