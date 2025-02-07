Названа дата презентации iPhone SE 4. Все пройдет скромно

По словам Марка Гурмана это случиться уже на следующей неделе.
Согласно слухам, iPhone SE 4 позаимствует дизайн у iPhone 14, включая OLED-дисплей на 6,1 дюйма, Face ID, порт USB-C и основную камеру на 48 МП. Также ожидается, что «бюджетник» будет работать на чипе A18 с 8 ГБ оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence и снабжен модемом собственной разработки. Ожидается, что за смартфон обойдется примерно в $500 (~48 тыс руб).
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